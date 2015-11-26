Для компании - это не только важная часть истории, но и дань уважения православным традициям (ФОТО, ВИДЕО)

Пасхальные куличи и цеха освятили на предприятии "Владхлеб". Фото: ИА PrimaMedia

На предприятии "Владхлеб" не изменили традиции приглашать на производство священнослужителей накануне Светлой Пасхи. Отец Иоанн из храма преподобного Серафима Саровского посетил цеха предприятия и совершил чин освящения праздничной продукции, которая поступит в фирменные магазины "Лакомка" и "Свежий хлебушек" уже 25 апреля, сообщает ИА PrimaMedia. Иерей отслужил молебен и благословил труды хлебопеков и кондитеров. Отведав особые куличи, приобщиться к православным традициям смогут и приморцы.

Пасхальные куличи – это не просто выпечка. В каждый вложена душа и сердце сотрудников компании "Владхлеб". Особый ингредиент — вода из источника святого Серафима Саровского. Ее специально перед Пасхой привозят из Дивеевского женского монастыря Нижегородской области. А чтобы стать по-настоящему пасхальной выпечкой, будь то куличи или другие изделия, они должны быть обязательно освящены.

— Поздравляю вас всех с наступающим светлым праздником Пасхи! Вы являетесь его непосредственными участниками — готовите тот самый хлебушек, ту самую пасочку, тот самый куличок, который люди понесут в свои дома. Освященным мы несем его домой и зовем туда Христа, чтобы он посетил нашу семью, чтобы все было хорошо, пребывало Благословенье Божье, и в нашей семье было здоровье. Потому что Благословение Божье в нашей жизни имеет большое значение, — отметил отец Иоанн.

Пасхальные куличи и цеха освятили на предприятии «Владхлеб». Фото: ИА PrimaMedia Пасхальные куличи и цеха освятили на предприятии «Владхлеб». Фото: ИА PrimaMedia Пасхальные куличи и цеха освятили на предприятии «Владхлеб». Фото: ИА PrimaMedia Пасхальные куличи и цеха освятили на предприятии «Владхлеб». Фото: ИА PrimaMedia Пасхальные куличи и цеха освятили на предприятии «Владхлеб». Фото: ИА PrimaMedia Пасхальные куличи и цеха освятили на предприятии «Владхлеб». Фото: ИА PrimaMedia Пасхальные куличи и цеха освятили на предприятии «Владхлеб». Фото: ИА PrimaMedia Пасхальные куличи и цеха освятили на предприятии «Владхлеб». Фото: ИА PrimaMedia 1 / 8

Гордость пасхальной коллекции — Дивеевские куличи. Их изготавливают по особому монастырскому рецепту и расписывают вручную. На создание каждого рисунка уходит от 20 до 40 минут.

— Я верующая, очень интересно приложить руку к созданию такой продукции. Расписываем с вдохновением, — рассказала художница производства Анастасия Шиман.

Впрочем, вся пасхальная продукция от "Владхлеб" — произведение искусства. В этом году рядом с традиционной выпечкой — яркие капкейки, пасхальный торт, шоколадный кулич, имбирные пряники, которые украсят праздничный стол. Всего более 20 видов изделий.

— Сегодня мы освящаем все наше производство с нашим батюшкой, отцом Иоанном. Это традиция на предприятии с 1997 года. Для нас предпасхальная неделя — трудная, но все понимают, что мы делаем благое дело. Это не просто булочные изделия — это пасхальная продукция, — рассказала бывший технолог производства, а ныне директор корпоративного музея Любовь Степаненко.

Пасхальные куличи и цеха освятили на предприятии «Владхлеб». Фото: ИА PrimaMedia Пасхальные куличи и цеха освятили на предприятии «Владхлеб». Фото: ИА PrimaMedia Пасхальные куличи и цеха освятили на предприятии «Владхлеб». Фото: ИА PrimaMedia Пасхальные куличи и цеха освятили на предприятии «Владхлеб». Фото: ИА PrimaMedia Пасхальные куличи и цеха освятили на предприятии «Владхлеб». Фото: ИА PrimaMedia Пасхальные куличи и цеха освятили на предприятии «Владхлеб». Фото: ИА PrimaMedia Пасхальные куличи и цеха освятили на предприятии «Владхлеб». Фото: ИА PrimaMedia Пасхальные куличи и цеха освятили на предприятии «Владхлеб». Фото: ИА PrimaMedia Пасхальные куличи и цеха освятили на предприятии «Владхлеб». Фото: ИА PrimaMedia Пасхальные куличи и цеха освятили на предприятии «Владхлеб». Фото: ИА PrimaMedia 1 / 10

Часть средств от продажи пасхальной продукции "Владхлеб" перечислит в благотворительный фонд "Сохрани жизнь" для помощи детям из Детского краевого онкогематологического центра. Подарить частичку доброты тем, кто в этом действительно нуждается, может каждый житель Приморья.