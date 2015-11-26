Акция действует с 22 апреля по 26 мая 2019 года



Безумные скидки в "Билайн" на смартфоны. Фото: предоставлено компанией "Билайн"

"Билайн" представляет акцию "Безумные скидки" для покупки смартфонов в комплекте со страховкой, пакетом настроек и аксессуарами.

Только с 22 апреля по 26 мая 2019 года во всех магазинах и интернет-магазине "Билайн" по всей России проходит акция "Безумные скидки". Покупатели смогут сэкономить на стоимости смартфона:

более 4,3 тысячи рублей в комплекте со страховым полисом "Комплексная защита"

более 4,5 тысяч рублей в комплекте с пакетами дополнительных настроек

до 2 тысяч рублей дополнительно к одну из комплектов в случае покупки аксессуаров

Приобретая смартфон вместе со страховкой и аксессуарами или пакетом настроек и аксессуарами, общий размер скидки может составить более 6,5 тысяч рублей.

Например, в рамках акции скидка на новинку 2019 года Нonor View 20 256 GB в составе комплекта со страховкой составит 5 199 рублей. Общая стоимость комплекта – 44 990 рублей. Таким образом, по цене смартфона клиент получает дополнительно надежную защиту нового смартфона от повреждений и утери в рамках страхового полиса "Комплексная защита".

Получить дополнительную скидку до 2 тысяч рублей на смартфон можно также и при выборе аксессуаров. В акции участвует самые покупаемые товары – защитные пленки и стекла, наушники, зарядные устройства и т.д.

В комплекс настроек входит: перенос информации с устаревшего устройства на новое, наклейка защитной пленки или стекла, настройка мобильного интернета и т.д. Стоимость пакета настроек варьируется в зависимости от его наполнения.

В магазинах и интернет-магазине "Билайн" также действуют безусловные скидки до 90%: до 20% на смартфоны, до 25% на планшеты и до 90% на аксессуары.

Более подробная информация об акции на https://moskva.beeline.ru/customers/products/mobile/services/details/bezumnie-skidki-v-beeline-viberi-svoyu/.

Цены указаны с НДС

Организатор акции: ПАО "ВымпелКом", РФ, 127083, Москва, ул. Восьмого Марта, д. 10, стр. 14, ОГРН 1027700166636.

Акция действует с 15.04.2019 по 26.05.2019 на территории РФ (кроме Республики Крым и г. Севастополь). Скидка на смартфон до 6,5 тысяч рублей предоставляется при одновременной покупке страховки "Комплексная защита" и аксессуаров на сумму от 3800 рублей. Организатор вправе изменять порядок, условия и сроки проведения акции с предварительным информированием путем размещения информации на сайте beeline.ru. Цены с НДС. Количество оборудования ограничено. ПАО "ВымпелКом", РФ, 127083, Москва, ул. 8 Марта, д.10, стр. 14, ОГРН 1027700166636. Страхование осуществляет АО "АльфаСтрахование". Лицензия СИ № 2239 от 13.11.2017 г