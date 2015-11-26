"Мои чувства меня обманули": новый вид мошенничества набирает обороты в Приморье

Делается ставка на женскую доверчивость и их чувства

Находчивые парни представляются электриками и обворовывают горожан, проникая в квартиры во Владивостоке. Фото: https://pixabay.com

Создавая иллюзия опасности, предприимчивые молодые люди начали работать во Владивостоке по новой мошеннической схеме. Они представляются электриками, говорят о необходимости проверить щиток, а затем разводят наивных жильцов на ремонт несуществующих проблем, крадут ключи от квартир и планируют кражи, сообщает ИА PrimaMedia.

О том, что мошенники предлагают "липовую" помощь в районе улицы Фадеева во Владивостоке рассказала одна из местных жительниц на своей странице в социальных сетях, сообщает ОТВ.

Девушка отмечает, что молодые люди проверяют квартиры под предлогом проблем с электроснабжением. Попадая в квартиру и осматривая щиток, они обязательно находят какую-то проблему и, взяв предоплату на закупку материалов для ремонта, пропадают. Были отмечены случаи, когда парни также крали ключи от квартиры, а затем утром пытались проникнуть внутрь в отсутствие хозяев.

Узнав о новой схеме мошенничества многие владивостокцы удивились: как можно так открыто доверять незнакомым людям, пускать в квартиру и отдавать им деньги? Не забывайте уточнить, откуда именно пришел электрик. Ведь чаще всего специалист прибывает по вашему вызову, если же это плановый обход, то о визите электрика жильцов оповещаю заранее.