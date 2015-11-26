Объявлен план Путина после переговоров с лидером КНДР

Глава российского государства намерен динамично продвигаться по повестке
Это интересно 13:43
Владимир Путин. Фото: ИА PrimaMedia

Стали известны некоторые подробности плана действий президента РФ Владимира Путина в рамках его визита во Владивосток, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на информированный источник.

Как рассказал собеседник агентства, сразу после российско-корейских переговоров, которые запланированы на 13.00 25 апреля, в корпусе S Дальневосточного федерального университета состоится официальный обед от имени президента Российской Федерации. На нем приглашенных гостей будут угощать блюдами традиционной русской кухни.

В частности, делегация КНДР сможет отведать красной икры, борщ и пельмени. Взять за основу обеда национальную еду было пожеланием самих северококорейских гостей, сообщил ранее губернатор Приморья Олег Кожемяко телеканалу "Россия 24".

После церемонии принятия пищи официальная программа лидеров двух стран, предположительно, будет закончена. По окончании визита в Приморье Владимир Путин отправится в Пекин, где 25–27 апреля пройдет второй форум китайской инициативы "Пояс и путь".

У председателя Северной Кореи, между тем. еще запланирована культурная программа во Владивостоке.

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