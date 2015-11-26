Центр Владивостока перед парадом Победы перекроют еще пять раз

Репетиции пройдут 26 и 29 апреля, 2, 4 и 7 мая (КАРТА)

Репетиция парада Победы. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Движение автомобилей будет ограничено во Владивостоке на период проведение репетиций парадов ко Дню Победы 26 и 29 апреля, 2, 4 и 7 мая, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

С 20.30 и до 00.00 временные ограничения будут вводиться на Корабельной набережной (от Светланской, 73 до Океанского проспекта, 1), Светланском переулке (от пересечения с Корабельной набережной до пересечения со Светланской), Светланской (от пересечения с Лазо до пересечения с Алеутской), Уборевича (от пересечения с Береговой до пересечения с Адмирала Фокина) и Океанском проспекте (от пересечения со Светланской до пересечения с Адмирала Фокина).

Объезд автотранспорта будет осуществляться по Светланской, 1-й Морской, Набережной, Тигровой, Пограничной, Семеновской, Батарейной, Западной, Суханова, Уборевича, Пушкинской, Всевелода Сибирцева и Луцкого.

Напомним, что в этом году параде Победы примут более 1,7 тысячи военнослужащих и 53 единицы техники. После парада войск и военной техники в День Победы состоится шествие горожан в память о погибших в годы Великой Отечественной войны "Бессмертный Полк".