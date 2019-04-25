Российские пранкеры Вован и Лексус "развели" президента Франции

Макрон сам позвонил мастерам розыгрыша
Политика 13:25

Французский президент Франсуа Макрон "повелся" на очередной розыгрыш российских пранкеров Вована и Лексуса (Владимира Кузнецова и Алексея Столяров). Он сам позвонил им и думал, что разговаривает с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.

По информации РИА Новости, Макрон поздравил лже-Зеленского с победой на выборах и посоветовал "насладиться этим моментом в кругу семьи", а также обсудил с ним ряд политических вопросов.

Политические деятели наступают на "грабли" от Вована и Лексуса с завидным постоянством.

Тремя днями ранее, по сообщению "Федерального агентства новостей", премьер-министр самопровозглашенной республики Косово Рамуш Харадинай в своем Twitter пожелал удачи "будущему премьер-министру" Украины "Вовану Лексусову". Вскоре, впрочем, он удалил свой пост, но следы его не пропали.

Месяцем ранее жертвой пранкеров пал самопровозглашенный лидер Венесуэлы Хуан Гуайдо, который думал, что разговаривает с президентом Швейцарии Ули Маурером. Псевдо-Маурер пообещал Гуайдо заморозить счета Николаса Мадуро и перевести все средства с них самому Хуану.

В конце прошлого года пранкерам удалось "развести" главу "православной церкви Украины" Епифания. Вован и Лексус выдали себя за "представителя Европарламента Дэвида Макалистера", который рассказал шутникам, что видит на посту президента Украины только Петра Порошенко.

Не удалось им подшутить над мэром Киева Владимиром Кличко. Они сами "подставились", сообщив, что якобы собираются вытаскивать из-под новогоднего стола Петра Порошенко. Несколько мгновений Кличко молчал, после чего поздравил собеседников с Новым годом и пожелал удачных "разводов" в будущем.

"Поздравляю вас, пранкеры, с Новым годом! Желаю, чтобы все велись на ваши разводы… Без вас жизнь, честно говоря, скучна", — сказал он.

Егор Тараруев

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