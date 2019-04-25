"Шокирующие факты" о российской экономике из уст американцев

Причины, которые могут подкосить российскую экономику, назвал финансовый портал
Экономика 13:35
Рубль. Фото: pixabay.com.

"Шокирующие факты" о российской экономике привел американский финансовый портал Business Insider, являющиеся для экономистов США тревожными предвестниками кризиса.
В первую очередь Business Insider указывает на высокую смертность в России.

Ежедневно умирает 700 человек, а в год страна теряет порядка 250 тысяч жителей, приводит данные издание.

При этом выделяется город Мурманск, который потерял 30% жителей с момента распада СССР.
Второй "шокирующий" факт: российские резервные фонды в размере 460 млрд долларов при внешнем долге страны в 29% от ВВП. По версии издания, этот фактор позволит России пережить глобальные финансовые потрясения, но при этом экономический рост остается на низком уровне.

Как отмечается в издании, что за десять лет после распада СССР объем производства в стране упал на 45%, а к 2000 году российский ВВП составлял от 30% до 50% от показателей советского периода.


Россия по-прежнему остается сырьевой страной. В стране существует высокая зависимость экономики от нефти и газа. Экспорт этих ресурсов приносит порядка 25% от общего дохода бюджета.
Еще больше удивляет американских экспертов тот факт, что в России живет 70 миллиардеров, а Москва возглавляет мировой рейтинг городов с самым большим количеством жителей-миллиардеров. Авторы отмечают, что большинство этих миллиардеров получили свои состояния в 90-е годы, когда в стране царила коррупция, и даже сейчас они имеют огромное влияние в российском правительстве.

Особенно прискорбно, что 13% населения страны находится за чертой бедности. Сразу после распада СССР этот показатель был на уровне 35%, пишет Business Insider.


За три года, с 2014 по 2017 значительно ослабла национальная валюта. За этот период рубль потерял половину своей стоимости, отмечается в издании.
Странным авторам статьи кажется и тот факт, что при достаточно высоком уровне ВВП, россияне получают 670 долларов (около 42 тыс. рублей), ранее было и того хуже — 437 долларов (около 28 тыс. рублей).
Удивляет американцев и тот факт, что 20% рынка мебели в стране занимает компания Ikea, хотя первый такой магазин в России открылся лишь в 2000 году, а сейчас в стране их всего 14.
С точки зрения экологии, тревожит большое количество производимого в стране асбеста, который, по версии издания, наносит огромный ущерб здоровью человека. Как отмечает портал, более чем в 60 странах он вовсе запрещен.

Единственный положительный факт, который назвали американцы для России, окупившиеся расходы на проведение зимних Олимпийских игр — 2014 в Сочи. Потратив на проведение 50 млрд долларов, в город привлекли 6,5 млн туристов.

Вероника Преображенская

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