«Берите зонтики»: утро пятницы во Владивостоке будет дождливым

Завтрашний день ожидается на 2 — 3 градуса прохладнее, чем сегодня

Зонт. Фото: ИА PrimaMedia

Небольшой дождь пройдет во Владивостоке утром, 26 апреля. Температура воздуха опустится на 2 — 3 градуса, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Примпогоду.

Сегодня днем атмосферное давления над Приморским краем будет расти. Существенных осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха +12...+17 °С, на северо-востоке +7...+11 °С.

В ближайшие сутки над акваторией Японского моря будет проходить малоактивный атмосферный фронт, облачность которого накроет южную половину Приморья, здесь местами пройдет небольшой дождь. На остальной территории края обойдется без осадков. Минимальные температуры воздуха чуть ниже, чем прошедшей ночью. Максимальные температуры останутся на уровне сегодняшнего дня.

Во Владивостоке сегодня погода с переменной облачностью, осадков не ожидается. Максимальная температура останется без существенных изменений. В ближайшие сутки преимущественно облачно, утром возможен небольшой дождь. Ночью +3...+5 °С. День ожидается на 2 — 3 градуса прохладнее сегодня.