Выставка Александра Арсененко «КатАРСис» откроется в Приморской картинной галерее (12+)

Проект, посвященный Году театра, представит макеты сценических декораций, афиши и эскизы костюмов, созданные художником-постановщиком
Общество 14:08
Афиша выставки. Фото: предоставлено ПГКГ

Персональная выставка известного приморского театрального художника Александра Арсененко откроется с 27 апреля в выставочных залах Приморской государственной картинной галереи на Партизанском проспекте, 12. В ее названии "КатАРСис" зашифрована фамилия художника и апелляция к главной театральной эмоции, которую должны переживать зрители, сообщает ИА PrimaMedia.


Это уже третий совместный проект Приморской картинной галереи и Александра Арсененко — художника, одинаково блестяще проявившего себя в живописи, станковой и книжной графике и, конечно, в театрально-декорационном искусстве. Сегодня на сцене Приморского театра молодежи его сценографию можно увидеть в спектаклях "Алые паруса", "Огниво", "Волшебник Изумрудного города" и других постановках.


В релизе картинной галереи говорится, что решение о персональной выставке Александра не было случайным – кому, как не главному художнику-постановщику Приморья представлять в картинной галерее края проект, посвящённый Году театра в России. Кураторы выставки называют ее самой "театральной" среди многочисленных выставок художника.
Многие из представленных работ экспонируются редко либо впервые. Будут представлены эскизы костюмов, афиши и макеты сценических декораций – ими поделился Приморский театр молодежи, а также живописные станковые произведения, связанные с театром.


В экспозицию вошли работы из коллекции Приморской государственной картинной галереи, Приморского государственного объединенного музея им. В.К. Арсеньева, работы из фонда Приморского краевого драматического театра молодежи, а также из коллекции художника.
Вернисаж состоится 30 апреля в 18.00. Выставка продолжит работу до 26 мая.

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