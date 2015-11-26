Минтранс хочется наводнить дороги России дилетантами, ГИБДД против

Жаркие споры разгорелись по поводу раздельной подготовки водителей: профессионалов и любителей

Жаркие споры разгорелись по поводу раздельной подготовки водителей: профессионалов и любителей. Фото: https://pixabay.com

Стоит ли упростить систему обучения водителей любителей и усложнить систему получения прав для водителей профессионалов? Отразится это позитивно на безопасности дорожного движения или же создаст лишь дополнительные трудности и затраты для будущих шоферов, рассуждают крупные ведомства и эксперты. Поводом к тому послужили новые поправки от Минтранса, которые предлагают серьезную реорганизацию системы обучения водителей в России, сообщает ИА PrimaMedia.

Споры о том, стоит ли разделять способ получения прав для водителей— любителей и профессионалов продолжают вестись уже на протяжении двух лет. Еще в 2017 году Минтрас выступил с предложением разделить два этих единых на данный момент потока и сделать систему обучения любителей проще, а профессионалов – сложнее. Однако первоначальный вариант предлагаемый законодательных поправок был отправлен на доработку, чтобы предстать перед нами лишь в середине апреля 2019 года. Теперь Минтранс предлагает внести правки в закон "О безопасности дорожного движения". До 6 мая проект проходит публичное обсуждение.

Согласно предложениям Минтранса, водителем-профессионалом можно будет стать, пройдя специальный курс после обучения на водителя-любителя. Профессиональных водителей и их работодателей также обяжут проводить регулярную переаттестацию. Таким образом, будет повышена безопасность передвижения по дорогам большегрузного транспорта и транспорта, перевозящего большие группы людей. А вот любителям с новым законом должно стать легче. Их освободят от изучения ряда организационных и дисциплинарных тем вроде строения грузового транспорта или диспетчерского руководства подвижного состава. Проводить обучение любителей будут одни организации, а дополнительную подготовку профессионалов – другие со специальной лицензией.

Примечательно, что подобная практика раздельной подготовки будущих водителей-любителей и профессионалов уже успешно применяется в европейских странах. Так для того, чтоб начать зарабатывать кручением баранки, будущим шоферам требуется пройти специальную подготовку, а также необходима регулярная переподготовка.

Тем не менее, против изменений выступают в ГИБДД. Как высказался Владимир Швецов замначальника ГУОБДД МВД России, каждый водитель должен быть профессионалом, поэтому он категорически против разделения водителей на две категории. По мнению генерал-лейтенанта полиции, нововведения могут отрицательно сказаться на подготовке водителей.

В нововведениях автоэксперты портала Третий Рим видят дополнительные сложности, а также перспективу дополнительных трат. Причем как для профессионалов, которым, вероятно, придется платить за спецподготовку и переподготовку, так и для любителей, которых будет проще подловить на перевозке груза или другом моменте, указывающем на профессиональное использование транспортного средства. Затруднения могут возникнуть и у автошкол, которым потребуется получение новых лицензий для подготовки профессиональных водителей. В целом, как считают эксперты, столь масштабные изменения не могут пройти без сучка, без задоринки и неизбежно повлекут за собой массу проблем для всех участников процесса обучения водителей.

В ходе подготовки материала была использована информация из публикаций на порталах РИА-Новости, 1GAI, Российская газета и Третий Рим.



