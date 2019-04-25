Для россиян за 40 диспансеризация станет ежегодной

В течение двух лет Минздрав России планирует провести обследование всего населения страны
Общество 14:15
Медобследование. Фото: Мария Оленникова, ИА IrkutskMedia

В ближайшие два года Минздрав России планирует провести обследование всего населения страны для того, чтобы понять структуру заболеваемости россиян, определить направления работы. А для тех, кому за 40, вести ежегодное медицинское обследование. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, открывая заседание коллегии министерства здравоохранения РФ.

В этом году предстоит обследовать 62 миллиона человек — втрое больше, чем в 2018 году. Это практически половина населения страны. Вторую половину медики обследуют в следующем году, пишет "РГ".

Как пояснила вице-премьер Татьяна Голикова, все эти мероприятия проводятся с одной целью — увеличение продолжительности жизни россиян. Поэтому планируется ввести ежегодную диспансеризацию для граждан в возрасте 40 лет и старше.

Диспансеризация

Диспансеризация. Фото: Мария Оленникова, ИА IrkutskMedia

В правительстве понимают, что столь глобальное обследование создаст дополнительную нагрузку на врачей, работающих в поликлиниках страны. В связи с этим планируется привлечь к участию в диспансеризации часть специалистов, работающих в стационарах. При этом, обратила внимание Татьяна Голикова, работа врачей во внеурочное время и выходные дни должна быть оплачена дополнительно. В Фонде обязательного медицинского страхования (региональных подразделениях) средства на эти цели уже предусмотрели.

Ранее власти предложили выделить еще один выходной для прохождения диспансеризации, сейчас ее будут проводить и в субботу.

Вероника Преображенская

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

Ветеран войны умер на лавке у больницы после отказа медиков в помощи

Беспощадная медицина: сотрудница больницы до сотрясения мозга избила медика

Врачи-онкологи назвали шесть ранних симптомов рака

диспансеризация

Дополнительные дни отпуска появились у россиян

3 января, 13:30
Безумные скидки в "Билайн" на смартфоны
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. И.о. главного редактора Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia