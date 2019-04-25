Для россиян за 40 диспансеризация станет ежегодной

В течение двух лет Минздрав России планирует провести обследование всего населения страны

Медобследование. Фото: Мария Оленникова, ИА IrkutskMedia

В ближайшие два года Минздрав России планирует провести обследование всего населения страны для того, чтобы понять структуру заболеваемости россиян, определить направления работы. А для тех, кому за 40, вести ежегодное медицинское обследование. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, открывая заседание коллегии министерства здравоохранения РФ.

В этом году предстоит обследовать 62 миллиона человек — втрое больше, чем в 2018 году. Это практически половина населения страны. Вторую половину медики обследуют в следующем году, пишет "РГ".

Как пояснила вице-премьер Татьяна Голикова, все эти мероприятия проводятся с одной целью — увеличение продолжительности жизни россиян. Поэтому планируется ввести ежегодную диспансеризацию для граждан в возрасте 40 лет и старше.



Диспансеризация. Фото: Мария Оленникова, ИА IrkutskMedia

В правительстве понимают, что столь глобальное обследование создаст дополнительную нагрузку на врачей, работающих в поликлиниках страны. В связи с этим планируется привлечь к участию в диспансеризации часть специалистов, работающих в стационарах. При этом, обратила внимание Татьяна Голикова, работа врачей во внеурочное время и выходные дни должна быть оплачена дополнительно. В Фонде обязательного медицинского страхования (региональных подразделениях) средства на эти цели уже предусмотрели.

Ранее власти предложили выделить еще один выходной для прохождения диспансеризации, сейчас ее будут проводить и в субботу.

Вероника Преображенская