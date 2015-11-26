Президентский кортеж Путина въехал в кампус. Снайперы на позициях (ВИДЕО)

Эксклюзивное видео приезда российского президента появилось у ИА PrimaMedia

Путин. Фото: ИА PrimaMedia

Президентский кортеж Владимира Путина въехал в кампус ДВФУ на острове Русском во Владивостоке, где в скором времени состоится встреча лидеров России и КНДР. В распоряжении ИА PrimaMedia появились два видео, на которых запечатлен въезд кортежа президента, а также снайперы на крыше одного из зданий.

После встречи Ким Чен Ына с Путиным, которая, по предварительным данным, займет несколько часов, российский вылетит в Пекин, где запланировано его участие в международном форуме "Один пояс — один путь".

Как сообщалось ранее, программа переговоров, по словам помощника президента Юрия Ушакова, "типичная". Он анонсировал беседу в узком составе, после чего пройдут переговоры в составе делегаций, а также состоится официальный прием.

По словам Ушакова, главы государств обсудят различные аспекты двусторонних отношений, в частности, ожидается обмен мнениями как по политической, так по экономической и культурно-гуманитарной повестке дня. При этом в центре внимания будет мирное решение ядерной проблемы Корейского полуострова.