Почти 300 магазинов реализуют «Приморскую рыбу» по всему краю

По доступным ценам можно приобрести красную рыбу, кальмар, рыбные консервы (ИНФОГРАФИКА)

Рыба. Фото: пресс-служба администрации Приморского края

Социальная программа "Приморская рыба" работает во всех муниципалитетах края. В программе принимают участие более 300 торговых точек. По доступным ценам в магазинах можно приобрести горбушу, камбалу, навагу, сельдь, минтай, кальмар и рыбные консервы, сообщает ИА PrimaMedia.

Рыбу и рыбную продукцию по социальным ценам жители края могут приобрести в супермаркетах "РЕМИ", "Самбери", "Фреш 25", "Парус", "Рыбный островок", "Мой март", "ОК" и магазинах шаговой доступности.

На продукции с надписью "Социальная программа "Приморская рыба" указана цена производителя и цена реализации.

Телефоны горячей линии по вопросам сопровождения программы "Приморская рыба":

2-73-14-59 – департамент рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморья;

2-73-14-90 – департамент лицензирования и торговли Приморья.



"Приморская рыба". Фото: ИА PrimaMedia

Отметим, социальная программа "Приморская рыба" инициирована главой края Олегом Кожемяко в ноябре 2018 года. С начала ее действия реализовано более 1,5 тысяч тонн рыбной продукции по доступным ценам. Низкая стоимость установлена в специальных соглашениях, заключенных между рыбаками и торговыми сетями региона.

Обеспечение доступной рыбой и морепродуктами населения страны – одно из поручений Президента России Владимира Путина.