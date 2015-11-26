На сайте «Единой России» появился раздел для онлайн обращения в комиссию партии по этике

В компетенцию комиссии входит рассмотрение действий единороссов с точки зрения этических норм
Общество 15:13
"Единая Россия". Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

На официальном сайте партии "Единая Россия" появился специальный раздел "Онлайн обращение", при помощи которого каждый желающий может обратиться в комиссию партии по этике, также на странице будут публиковаться отчеты о работе комиссии, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе партии "Единая Россия".

"Для удобства людей и оперативности получения комиссией информации мы запустили в работу онлайн форму для подачи заявления. Новый формат приема заявлений значительно упростит взаимодействие с комиссией по этике. Каждый, кто стал свидетелем недостойного, по его мнению, поведения члена или сторонника партии, может заполнить несколько простых граф, которые позволят сформировать обращение", — рассказал заместитель секретаря Генсовета партии "Единая Россия" Евгений Ревенко.

Также Ревенко отметил, что приоритетом комиссии партии по этике было и остается оперативное и качественное рассмотрение каждого поступившего заявления.

"Для нас важно разобраться в каждом отдельном случае, ведь главное в работе комиссии – это объективность. Если человек действительно нарушил принятые в партии этические нормы, то он должен нести ответственность, но при этом мы должны фильтровать поступившие обращения, чтобы не подвергнуть коллег по партии оговору и клевете", — подытожил он.

В компетенцию комиссии "Единой России" по этике входит рассмотрение действий членов и сторонников партии с точки зрения этических норм.

Комиссия "Единой России" по этике была создана в декабре 2018 года решением XVIII Съезда партии.

Единая Россия партия партия политическая

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