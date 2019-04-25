В Роскачестве определили лучшие утюги

Их исследовали по 38 параметрам качества и безопасности
Экономика 15:50
Утюг. Фото: Википедия

Специалисты Роскачества определили лучшие утюги. Эти незаменимые в домашнем хозяйстве устройства исследовали по 38 параметрам качества и безопасности.

Тестированию подверглись 25 утюгов и 13 парогенераторов. Эксперты установили, насколько хорошо утюги справляются с глаженьем разных видов тканей. Также проверили безопасность утюгов и удобство их применения, замерили время нагрева и остывания.

В итоге первое место занял парогенератор Philips GC9640/60, набравший 4,049 балла. Он единственный преодолел отметку 4 балла. Далее идут утюги Philips GC4543/30 Azur (3,972), Philips GC4564/20 Azur (3,923), Philips GC4541/20 Azur (3,919) и Philips GC4909/60 Azur (3,910).

По количеству пара самыми мощными утюгами признаны Tefal GV9560E0 Pro Express Ultimate Care и Tefal SV7030E0 Liberty. А быстрее всего может приступить к работе утюг Braun SI 3030 PU. У этого аппарата на набор пара после включения уходит всего 30 секунд.

Никифор Зуев

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