Во Владивостоке открылся первый большой гипермаркет бытовой техники

Покупателей известного российского ритейлера ждут колоссальные скидки до 30%

Первых покупателей известного российского ритейлера ждут колоссальные скидки до 30%. Фото: https://www.rbt.ru

Компания "RBT.RU", распространенная по уже по 56 городам России, расширяет свое влияние на Дальнем Востоке и открывает во Владивостоке сразу два новых магазина. Первых покупателей в своих розничных точках на Луговой и Второй Речке РБТ порадуют особенно приятным ценами, сообщает ИА PrimaMedia.

Согласно данным на официальном сайте ритейлера, до 28 апреля работы приморцы смогут приобрести со скидкой технику из самых различных категорий, включая кухонную технику, встраиваемую технику, цифровые устройства, технику для дома, компьютеры и оргтехнику, а также теле-аудио-видеотехнику.

Первым днем работы двух новых магазинов станет четверг, 25 апреля. Магазины РБТ появились во Владивостоке по двум адресам: ул. Трамвайная 12-12а (район Луговая) и ул. Русская, 5 (район Вторая речка). Режим работы пн-вс с 9.00 до 20.00 и вт-вс с 9.00 до 20.00, пн – 9.00 – 19.00 соответственно.

Дополнительную скидку в 5% на любую технику смогут получить те, кто поделится в своих социальных сетях новостью об открытии сети во Владивостоке с ее официального сайта.

Напомним, в начале апреля во Владивостоке открылся первый магазин РБТ по адресу Океанский проспект, 52а в торговом комплексе "В-лазер". Свой бизнес по продаже техники в столице Приморья челябинским бизнесменам продала компания "В-лазер", чей одноименный гипермаркет техники находился по тому же адресу.

Справка. Сеть РБТ (РемтБытТехника) насчитывает около 80 розничных магазинов в 56 городах России, а также интернет-магазин, который работает в 43 городах страны и сервисный центр. Ассортимент сети составляет более 20 тысяч единиц всевозможной техники. Первый розничный магазин РБТ появился в 1995 году, интернет-магазин – в 2003 году. В 2015 году в сети, да и на всем российском рынке произошло важное событие: РБТ сравняли цены в рознице и в интернете. Сегодня это единство остается одним из основных преимуществ РБТ: розничные магазины с онлайн-ценами. История компании насчитывает 88 лет. Все началось в 1930 году с артели по ремонту часов, фотоаппаратов, велосипедов и многого другого. Продажи техники были запущены в 90-х годах.