ТЕСТ: Грозит ли вам варикоз?

Проэкзаменовать вены совсем просто: достаточно просмотреть список симптомов и выбрать свои

Этот тест — полезная вещь для всех, кто не желает заполучить в собственность серьезное и вовсе не украшающее заболевание — варикоз. Проэкзаменовать вены совсем просто: достаточно просмотреть список симптомов и выбрать свои.

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