ТЕСТ: Грозит ли вам варикоз?

Проэкзаменовать вены совсем просто: достаточно просмотреть список симптомов и выбрать свои
Общество 16:10

Этот тест — полезная вещь для всех, кто не желает заполучить в собственность серьезное и вовсе не украшающее заболевание — варикоз. Проэкзаменовать вены совсем просто: достаточно просмотреть список симптомов и выбрать свои.

Фотографии: GettyImages.

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

ТЕСТ: Редиска или перчик – какой вы овощ?

ТЕСТ: Доверяете ли вы своему партнеру?

Тест: переживете ли вы конец света?

здоровье Здоровый образ жизни, ЗОЖ болезнь

"Ваш личный доктор": удаление новообразований на коже

16:55

Медицинский поезд «Академик Федор Углов» побывает в четырех районах Хабаровского края

16 апреля, 19:30

Отправка теплохода «Здоровье» по Хабаровскому краю пока под вопросом

15 апреля, 17:55
Московский кредитный банк выступил организатором размещения выпуска облигаций ГК «Автодор»
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. И.о. главного редактора Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia