Запасайтесь палатками: на курортах взвинтят цены на жилье

В некоторых городах стоимость аренды подскочит в два раза
Общество 16:30
Палатки. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

На популярных отечественных курортах ожидается резкий рост цен на жилье летом 2019 года. В некоторых городах стоимость аренды подскочит в два раза.

Речь идет в первую очередь о черноморском побережье. Стоимость аренды жилья на морских курортах страны ощутимо вырастет в ближайшие два месяца. Об этом сообщили аналитики портала Domofond (16+).

Сильнее всего подорожает съемное жилье в Геленджике. В июне этого года, как прогнозируют эксперты, цены здесь вырастут на 93% — почти в два раза. В частности, стоимость аренды однокомнатной квартиры летом 2019-го составит в среднем 30,5 тысячи рублей в месяц — почти как в Москве. Двухкомнатные и вовсе будут сдаваться за 50 тысяч рублей в месяц.

Примерно в полтора раза вырастут цены в Ялте и Сочи. В первом из городов жилье подорожает на 40-52%. Стоимость аренды однокомнатной квартиры составит 27,8 тысячи рублей в месяц. "Двушку" можно будет снять за 46,5 тысячи рублей. В Сочи жилье может подорожать в пределах 40%. "Однушки" будут стоить в среднем 26,7 тысячи рублей в месяц. Двухкомнатные квартиры обойдутся любителям морского отдыха в 46,6 тысячи рублей в месяц.

Самые демократичные цены в регионе летом 2019 года ожидаются в Ейске. В среднем квартиру здесь можно будет снять за 15 тысяч рублей в месяц.

Никифор Зуев

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