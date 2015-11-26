Угледобывающая компания СУЭК в Приморском крае вошла в тройку лидеров в основной номинации «Компания года»

"Приморскуголь" стал лауреатом XV Бизнес-Премии Приморского края. Фото: Жанна Беляева, ИА PrimaMedia

Торжественная церемония награждения победителей и лауреатов XV Бизнес-Премии Приморского края "Компания и менеджер года" прошла 24 апреля во Владивостоке. Организаторами премии выступили администрация Приморского края и ведущая издательская компания региона "Золотой Рог". Угледобывающая компания СУЭК в крае – ООО "Приморскуголь" – вошла в тройку лидеров в основной номинации "Компания года", сообщает ИА PrimaMedia.

Диплом и памятный знак компании вручил вице-губернатор Приморья Константин Богданенко. Представитель ООО "Приморскуголь", руководитель службы по связям с общественностью Лариса Ким отметила значимость звания лауреата в основной номинации конкурса, а также поблагодарила всех работников предприятий, которые "активно голосовали и всем сердцем болели за родную компанию".

«Приморскуголь» стал лауреатом XV Бизнес-Премии Приморского края. Фото: Жанна Беляева, ИА PrimaMedia XV Бизнес-Премии Приморского края. Фото: Жанна Беляева, ИА PrimaMedia XV Бизнес-Премии Приморского края. Фото: Жанна Беляева, ИА PrimaMedia XV Бизнес-Премии Приморского края. Фото: Жанна Беляева, ИА PrimaMedia 1 / 4

Юбилейный для компании "Приморскуголь" год – в 2018-м она отметила 75-летие – прошел под знаком новых производственных достижений. Как сообщили в пресс-службе ООО "Приморскуголь", объемы вскрышных работ крупнейшей угледобывающей компании Приморья за прошедший год превысили 25 млн кубометров, потребителям отправлено 3,6 млн тонн угля.

К уровню 2017 года объем добычи предприятиями увеличен на 0,8%, объем вскрыши – на 24,4% (+4 911 тысяч кубометров).

За цифрами стоят конкретные люди – машинисты экскаваторов и водители большегрузных автомобилей, люди высокопрофессиональные и очень любящие свою работу. Производственные соревнования, организованные в компании, позволяют им продемонстрировать свое мастерство и преданность профессии. Такие соревнования в СУЭК проводятся каждый год и посвящаются профессиональному празднику шахтеров и важным датам в истории страны. В 2018 году экипажи экскаваторов Komatsu PC-3000 № 9 и Komatsu PC-1250 № 10 РУ "Новошахтинское" стали серебряными призерами производственного соревнования среди предприятий СУЭК по производительности.

Высокий профессионализм работников, умение решать сложные производственные задачи регулярно отмечаются высокими государственными и ведомственными наградами.

В 2018 году, в числе приморцев, награжденных в честь 80-летия края высокими государственными наградами, были представители предприятия ООО "Приморскуголь".

Указом президента Российской Федерации за заслуги в области угольной промышленности и многолетнюю добросовестную работу Медалью Ордена "За заслуги перед Отечеством II степени" удостоен старший горный мастер разрезоуправления "Новошахтинское" Максим Довгушев и заместитель директора по производству производственной единицы "Артемовское ремонтно-монтажное управление" Юрий Горбенко. Награды вручал глава Приморского края Олег Кожемяко.

Своим ударным трудом горняки продолжают традиции предыдущих поколений, а также являются примером для молодежи, выбирающей жизненный путь. Для подрастающего поколения регулярно проводятся дни открытых дверей и экскурсии непосредственно на производственные объекты. Школьники и учащиеся колледжей не раз бывали на разрезе "Павловский №2", где своими глазами смогли увидеть, как добывается большой уголь, а также в цехах Артемовского РМУ.

Так компания, добывающая твердое топливо на территории Приморья, выстраивает свою перспективу: нынешние рекорды продолжат дети тех, кто сегодня управляет мощными экскаваторами и большегрузными автомобилями.

Повторить рекорды будет непросто. Так, в период трудовой вахты, проходившей на предприятии в течение марта 2019 года, в честь 85-летия первого космонавта СССР Юрия Гагарина, экипажи экскаваторов достигли высокопроизводительных показателей по отгрузке вскрышных пород.

Впечатляющий пример эффективной работы показали машинисты экскаватора HITACHI 1200 №11: Сергей Савченко за вторую смену 23 марта отгрузил 8,93 тысячи кубометров вскрыши в автосамосвалы, что составляет 187% от нормы выработки; выработка Захара Стояна за первую смену составила 8 103 кубометров (170% от нормы).

Справка: СУЭК – одна из ведущих угледобывающих компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из ведущих производителей тепла и электроэнергии в Сибири. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 11 регионах России. На предприятиях СУЭК работают более 64 тысячи человек. Основной акционер – Андрей Мельниченко.