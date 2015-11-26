Международная выставка «Город» в 26-ой раз открылась в Приморье

Свою продукцию и технологии на мероприятии представили более 130 участников (ВИДЕО)
Общество 18:13
Международная выставка "Город". Фото: ИА PrimaMedia

Строительная выставка "Город" открылась сегодня, 25 апреля, в КСК "Фетисов Арена" во Владивостоке. Участие в торжественной церемонии принял врио вице-губернатора Приморья Михаил Петров, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

Свою продукцию и технологии на мероприятии представили более 130 участников из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Краснодара, Челябинска, Екатеринбурга, Кемерово, Новосибирска, Иркутска, Хабаровска, Южно-Сахалинска, Республик Бурятия и Башкортостан, а также Китая и Финляндии.

Для проектировщиков и архитекторов участники выставки приготовили много интересного – это широкий выбор материалов и технологий для малоэтажного строительства: газобетон, кирпич, пенобетонные блоки, теплосберегающие стеновые блоки, японские панели и каркасные технологии. Также компании представят готовые домокомплекты, монолитное домостроение с использованием несъемной опалубки, новую технологию Woodbrick и двойной брус.

На выставке можно ознакомиться с широким ассортиментом экологичных отделочных материалов, в том числе из керамики, натурального дерева. Также представлена декоративная плитка с воздухоочищающими свойствами.

Широко представлена и продукция для благоустройства придомовых территорий и общественных пространств – детские игровые уличные площадки, искусственная трава, покрытия для стадионов, садовая и парковая мебель и многое другое.

Выставка организована ООО "Дальэкспоцентр" при поддержке администрации Приморского края, Российского союза промышленников и предпринимателей и Торгово-промышленной палаты России.

Выставка "Город" проходит с 25 по 27 апреля на территории "Фетисов Арены", вход свободный.

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