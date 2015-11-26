Более 60 разнообразных активностей ждет участников фестиваля ЛиТР-2019

В программе мероприятия – творческие встречи, книжные ярмарки, квесты, театаральные перфомансы, музыкальные концерты и гастроужины

Программу предстоящего события обсудили на заседании оргкомитета, которое состоялось 25 апреля в администрации Приморского края. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Более 60 разнообразных активностей ждет участников фестиваля "Литература Тихоокеанской России"(6+), который пройдет 16-18 мая в историческом центре Владивостока. В программе предстоящего мероприятия: творческие встречи с ТОП-писателями страны, автограф-сессии, лекции, театральные перфомансы, квесты, музыкальные концерты и литературно-кулинарные вечера. Большое внимание организаторы планируют уделить дальневосточной литературе: этому направлению будет посвящен отдельный блок фестиваля, а его участниками станут писатели, поэты и издатели со всего дальневосточного региона. Программу предстоящего события обсудили на заседании оргкомитета, которое состоялось 25 апреля в администрации Приморского края.

Как сообщил руководитель оргкомитета фестиваля ЛиТР-2019, председатель регионального отделения Союза журналистов России Виктор Суханов, не смотря на обширную развлекательную программу мероприятия, задачи перед фестивалем стоят глобальные.

— Сегодня, когда до фестиваля осталось совсем немного времени, мы уже понимаем, что мероприятие получается очень разнообразным.

С одной стороны, на дискуссиях и круглых столах будут подняты глобальные темы, которые, как мы надеемся, в некоторой степени определят идеологический вектор развития литературного процесса в России. С другой стороны, на площадках, будет очень много разнообразных, в том числе достаточно камерных активностей, рассчитанных на разные целевые группы. Таким образом, мы планируем привлечь внимание к фестивалю разных социальных групп населения Приморского края.

Если говорить о первом направлении – определении вектора дальнейшего развития литературы в России – то на решение этой задачи будет направлена главная дискуссия мероприятия. Дискуссия "Новый герой новой России" пройдет в рамках открытия 16 мая в Приморском краевом театре молодежи, — подчеркнул Виктор Суханов.



Виктор Суханов. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Также в первый день мероприятия пройдет большая пресс-конференция для СМИ с участием всех гостей фестиваля. Очень насыщенной будет программа 17 и 18 мая. Приглашенные писатели проведут лекции, мастер-классы, автограф сессии, встречи с читателями. Гостями фестиваля в этом году станут: писатели Сергей Лукьяненко, Захар Прилепин, Юрий Поляков, Евгений Водолазкин, Андрей Рубанов, Павел Басинский, Валерий Айрапетян, Андрей Геласимов, Алексей Варламов, издатели Андрей Петров ("Молодая гвардия), Сергей Турко ("Альпина Паблишер"), Издательство Елены Шубиной, Михаил Котомин, (Ад Маргинем).

— Активно мы подключили к фестивалю дальневосточное литературное сообщество. Так, в рамках фестиваля пройдет презентация книги Василия Авченко и Андрея Рубанова "Штормовое предупреждение", которая вышла в свет буквально на этой неделе. Приедут на фестиваль представители литературного альманаха "Дальний Восток". Они расскажут о том, как отбираются работы для альманаха, проведут презентацию альманаха, пообщаются с молодыми авторами. Приморских поэтов мы соберем на День поэзии: в течение нескольких часов они будут в формате открытого микрофона читать свои стихи и обсуждать творчество друг друга. Учитывая пожелания писательского сообщества Приморья, мы проведем в рамках фестиваля "Васильевские чтения" — в этом году исполняется 130 лет со дня рождения Павла Васильева, — отметил Виктор Суханов.

Учитывая возросший интерес читающей публики к литературе в жанре нон-фикшн, на фестиваль приедет автор книг об истории русского рока Александр Кушнир. На фестивале он презентует свою новую книгу о Майке Науменко.

Для детской и юношеской аудитории как на основной площадке, так и в детских библиотеках города пройдут встречи с известными детскими писателями Анастасией Орловой и Ниной Дашевской. В детском блоке фестиваля "Ни дня без строчки" примут участие приморские писательницы Татьяна Крылова и Людмила Берестова.

В этом году в рамках фестиваля пройдет ряд активностей в совершенно новых форматах: это квесты, театральные перфомансы, читки пьес, иммерсивные экскурсии и литературно-кулинарные вечера с участием российских и иностранных писателей в ресторане "Гусь-Карась". Для молодежной аудитории в последний день фестиваля запланирован концерт рэп-исполнителей в ночном клуба "Водолей".

В рамках фестиваля Владивосток посетит делегация иностранных литературных деятелей из пяти стран. По словам директора Дальневосточного филиала Фонда "Русский мир" Александра Зубрицкого, главным мероприятием международной повестки станет панельная дискуссия "Литературные мосты навстречу друг другу".

— Темы докладов, с которыми будут выступать иностранные гости, отражают государственную задачу фестиваля. Важным фактом является то, что иностранные писатели и функционеры примут участие в мероприятиях российской программы фестиваля, потому что именно на этих мероприятиях они будут знакомиться, взаимодействовать и работать с российскими писателями. Мы уверенны, что эта работа принесет, сразу после фестиваля, серьезные практический взаимовыгодный итог, — отметил Александр Зубрицкий.



Александр Зубрицкий. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia



Вице-губернатор Приморья Антон Волошко подчеркнул, что мероприятие должно стать одним из самых ярких событий не только Приморского края, но и всего Дальнего Востока.

— Мероприятие должно стать большим и важным событием в жизни города. Наша основная задача как соорганизаторов фестиваля – это сократить культурную дистанцию между Дальним Востоком и Центральной частью России, — подчеркнул Антон Волошко.



Антон Волошко. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia



Напомним, что фестиваль "Литература Тихоокеанской России" пройдет 16-18 мая в историческом центре Владивостока. Любой желающий может бесплатно принять участие в фестивале, достаточно зарегистрироваться на официальном сайте мероприятия.

Фестиваль "Литература Тихоокеанской России" создан по инициативе медиахолдинга PrimaMedia (г. Владивосток) и интеллектуального клуба "КультБригада" (г. Москва). Генеральный партнер — Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров. Крылья фестиваля — авиакомпания "Россия".

Сайт фестиваля — litrfest.ru, новости фестиваля также доступны в Facebook и Instagram @litrfest.