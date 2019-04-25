Она может вызвать растяжение мышц лодыжек и перенапряжение спины

Обувь. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Модная обувь оказалась опасной для здоровья. Она может вызвать растяжение мышц лодыжек и перенапряжение спины.

Речь идет о сандалиях на высокой платформе, которые вновь стали модными после 1990-х годов, на которые приходится пик их популярности. Американские ортопеды бьют тревогу: модницы могут серьезно пострадать из-за ношения такой обуви. Об этом сообщает New York Post.

По словам нью-йоркского ортопеда Хиллари Бреннер, жесткие подошвы таких сандалий приводят к нарушению походки и существенно ослабляют устойчивость при ходьбе. Результатом может стать растяжение мышц лодыжек и проблемы со спиной, испытывающей постоянное перенапряжение. 90% людей, носящих такую обувь, испытывают серьезные проблемы со здоровьем, заявила врач.

В отличие от обуви с гибкой подошвой, обувь на платформе не позволяет равномерно переносить вес с пятки на подушку стопы. Перед покупкой обуви Бреннер порекомендовала попробовать согнуть ее руками.

Герман Штакеншнейдер