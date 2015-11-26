Мэру Владивостока пришлись не по вкусу школьные тефтели

Чай в столовой Олегу Гуменюк тоже раскритиковал: он оказался недостаточно сладким

Столовая. Фото: ИА PrimaMedia

Глава Владивостока Олег Гуменюк добрался до школьных столовых и поставщиков питания в школы и детские сады. Под горячую руку градоначальника попал директор школы №20 на острове Русский и ООО "Кит", которое готовит обеды для учащихся учреждения. Чай в столовой оказался несладким, а тефтели, по оценке мэра, разваливались. По итогам контрольного мероприятия поставщику поручено устранить выявленные мэром нарушения, сообщает ИА PrimaMedia.

Проверить качество питания в школе на острове Русский Олег Гуменюк решил внепланово, заехав в школу №20 между мероприятиями по решению вопросов с дорогами острова. В минувшие выходные, напомним, на Русском прошла серия одиночных пикетов по поводу состоянию дорожного полотна на острове, точнее, на счет его отсутствия. Хотя именно Русский, как известно, является местом, где встретились Владимир Путин и Ким Чен Ын, куда первые лица стран АТР собираются на ВЭФ. Тем не менее, со времен саммита АТЭС, прошедшего в 2012 году, на Русском не появилось ни одной новой дороги.

В школьной столовой, как сообщает пресс-служба администрации, тоже без замечаний не обошлось.

"Глава города обнаружил нарушения в приготовлении чая и тефтелей. Первый был почти бесцветным и несладким, тефтели разваливались", — говорится в сообщении.

Теперь директор учреждения обязан сформулировать претензии, а поставщик питания – их устранить. Градоначальник, в свою очередь, заявил, что "все, кто не может обеспечить достойного питания нашим детям, должны уйти".

"Мы будем постоянно проверять, заедем в каждую школу и в каждый детский сад. Будем выставлять претензии и расторгать контракты, если понадобится", — приводятся слова Олега Гуменюка.

На сегодняшний день 28 тысяч учеников города питаются в школах бесплатно. В мэрии отмечают, что с декабря прошлого года, благодаря инициативе главы региона Олега Кожемяко, субсидии на питание выросли вдвое — с 21 рубля до 42-х. В меню школьных столовых появилось больше овощей, мясных и молочных продуктов. Кроме того, каждому школьнику теперь предоставляют стакан молока и печенье. В то же время, добавим, что в редакцию ИА PrimaMedia поступали жалобы от родителей на качество школьного молока.