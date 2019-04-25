Самые крупные наземные хищники стали выходить к северным российским городам

Названы причины нашествия белых медведей. Фото: Игорь Чёрный, ИА MagadanMedia

В Минприроды назвали причины нашествия белых медведей. Самые крупные наземные хищники, весящие до 1 тонны, стали выходить к северным российским городам.

По словам главы ведомства Дмитрия Кобылкина, медведям проще "разворошить помойку", чем охотиться. А из-за продолжающегося глобального потепления эти хищники испытывают проблему с добычей пропитания в естественной среде обитания.

В то же время отстреливать белых медведей нельзя, напомнил агентству РИА Новости министр Кобылкин. По его словам, проблему должны решать местные власти.

"Контроль должен быть на местах и исполнение законов", — заявил г-н Кобылкин. Напомним, что в начале февраля 2019 года в Архангельской области ввели режим ЧС из-за нашествия белых медведей.

Власти региона приняли решение переместить животных в безопасные районы подальше от населенных пунктов. Режим ЧС в регионе отменили с 19 февраля.

18 апреля жители Магаданской области обнаружили белого медведя в окрестностях месторождения "Джульетта". Хищник ходил по дороге, но скрылся, заметив приближающийся автомобиль.

Никифор Зуев