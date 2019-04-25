В Минприроды назвали причины нашествия белых медведей

Самые крупные наземные хищники стали выходить к северным российским городам
Общество 19:30
Названы причины нашествия белых медведей. Фото: Игорь Чёрный, ИА MagadanMedia

В Минприроды назвали причины нашествия белых медведей. Самые крупные наземные хищники, весящие до 1 тонны, стали выходить к северным российским городам.

По словам главы ведомства Дмитрия Кобылкина, медведям проще "разворошить помойку", чем охотиться. А из-за продолжающегося глобального потепления эти хищники испытывают проблему с добычей пропитания в естественной среде обитания.

В то же время отстреливать белых медведей нельзя, напомнил агентству РИА Новости министр Кобылкин. По его словам, проблему должны решать местные власти.

"Контроль должен быть на местах и исполнение законов", — заявил г-н Кобылкин. Напомним, что в начале февраля 2019 года в Архангельской области ввели режим ЧС из-за нашествия белых медведей.

Власти региона приняли решение переместить животных в безопасные районы подальше от населенных пунктов. Режим ЧС в регионе отменили с 19 февраля.

18 апреля жители Магаданской области обнаружили белого медведя в окрестностях месторождения "Джульетта". Хищник ходил по дороге, но скрылся, заметив приближающийся автомобиль.

Никифор Зуев

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

У страха глаза велики: иностранцы назвали самых опасных животных России

В гости к белым медведям: в России будут развивать арктический туризм

министр животные дикие

Министр образования Якутии отказался от скандальной цитаты

13 февраля, 17:00

Якутский министр после отмены льготы посоветовал семьям «пойти и заработать»

13 февраля, 10:30

Глава кабмина Якутии Владимир Солодов отвечает на вопросы жителей через Инстаграм

21 января, 19:05
Более 60 разнообразных активностей ждет участников фестиваля ЛиТР-2019
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. И.о. главного редактора Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia