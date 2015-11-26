Обжаловать решение истец будет в кассации, Верховном суде и ЕСПЧ

Апелляция отказала в отмене результатов губернаторских выборов на участке во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia

Апелляция Приморского краевого суда оставила без изменения решение Ленинского районного суда Владивостока об отказе в пересмотре результатов голосования на губернаторских выборах на одном из участков Владивостока. Суд также оставил без удовлетворения ходатайства истца о привлечении к участию в разбирательстве экспертов и проведении дополнительных экспертиз, сообщает ИА PrimaMedia.

Дело рассматривалось в отсутствии ответчика — представителей территориальной избирательной комиссии Ленинского района и представителей УИК №519. Со стороны истца присутствовал сам административный истец Денис Дженжера, адвокат Полина Сидельникова и сопредседатель движения "Голос" Юрий Гурман. Также присутствовали представители третьей стороны спора — председатель Краевой избирательной комиссии Татьяна Гладких и представитель КИК Алексей Литвинов.

Основными доводами стороны истца является то, что протоколы на разных УИКах Владивостока отличаются по структуре и формату. Так, по мнению представителя истца Юрия Гурмана КОИБы могут печатать протоколы только в формате картинок, в то время как спорный протокол был напечатан "в растре". Как подчеркнула адвокат Полина Сидельникова, по мнению истца протокол с итогами голосования на участке №519 имеет признаки фальсификации.

"Данное обстоятельство может быть подтверждено двумя способами: либо ручным пересчетом всех бюллетеней, которые в тот день были на участке. Либо это может быть подтверждено технической экспертизой при проведении ее по данному делу", — сообщила суду Полина Сидельникова.

Поэтому сторона истца направила ходатайства о необходимости исследовать исправность КОИБа, получить оценку представителя ЦИК, производителя оборудования и провести экспертизу самих протоколов. Также в качестве одного из аргументов в свою пользу адвокат привела ответ Федерального центра информатизации при ЦИК.

"ФЦИ ЦИК ответил, что формат и структура печатаемых протоколов должна быть одинаковой для всех протоколов и она формируется исходными данными, которые также должны быть одинаковыми для всех КОИБов", — подчеркнула Сидельникова.

При этом истец и ответчик разошлись во мнении относительно ответа ФЦИ ЦИК. Каждая сторона выразила уверенность, что документ подтверждает именно ее правоту и опровергает доводы "соперника".

"Ответ ФЦИ ЦИК в некоторых местах достаточно общий. Но в некоторых местах, по нашему мнению, он подтверждает те доводы, на которые ссылались мы. В частности в ответе на вопрос адвоката под номером 6 ФЦИ отвечает, что инструкция, иные акты, регулирующие использование КОИБов не содержат требований, связанных с параметрами печати и не оперирует указанным термином. Это ответ ответ на вопрос, может ли КОИБ изменить параметры печати и где должен храниться шрифт для печати. Требования инструкции ЦИК, приложений к инструкции и федерального закона не содержат требований к шрифтам, печати и прочим техническим вопросам", — высказал свою позицию представитель Крайизбиркома, выступающего третьей стороной дела, Алексей Литвинов.

Суд рассмотрел ходатайства истца и отказал в их удовлетворении в части проведения дополнительных экспертиз и привлечении экспертов.

Сторона истца усмотрела в таком решении суда нарушение права на справедливое судебное разбирательство и попросила отвод председательствующего судьи Яны Кудриной в связи с тем, что "возникли сомнения в объективности и беспристрастности" и не были удовлетворены ходатайства, "что не позволяет двигаться дальше по этому процессу" и привести достаточные доказательства своей правоты.

После короткого совещания двое других судей коллегии в отсутствии судьи Кудриной приняли решение и отказали в отводе от дела своей коллеги.

Также в рамках этого заседания состоялись прения, в ходе которых каждая из сторон повторила доводы уже ранее озвученной позиции. Представитель прокуратуры выступила на стороне ответчика и сообщила, что не усматривает оснований для пересмотра результатов голосования на выборах губернатора. В завершении прений председатель Краевой избирательной комиссии Татьяна Гладких взяла слово.

"Истец просит суд отменить итоги голосования на избирательном участке. Итоги голосования могут быть отменены в случае, если нарушен порядок подведения и установления итогов голосования на этом участке. На данном избирательном участке применялся КОИБ. За час до начала голосования было проведено его тестирование, которое есть в распоряжении всех участников процесса. После этого незамедлительно началось голосование с применением того же КОИБа. Вмешательство в деятельность КОИБа в этот промежуток времени не было возможно. Этот же КОИБ распечатал протокол об итогах голосования на избирательном участке, который был подписан всеми членами УИКа", — заявила Татьяна Гладких.

Коллегия приняла решение оставить без изменений решение суда первой инстанции и не пересматривать итоги голосования на участке №519.

Представители истца при поддержке движения "Голос" планируют продолжить отстаивать свою позицию и готовы обращаться в кассацию, а затем в Верховный суд и Европейский суд по правам человека.

Добавим, что в этот же день апелляция Приморского краевого суда рассмотрела жалобу на аналогичное решение Ленинского районного суда, но по участку №507. Перед началом заседания истец выразил уверенность, что дело также закончится отказом в пересмотре.

Напомним, повторные выборы губернатора Приморского края прошли без громких скандалов в день голосования 16 декабря 2018 года. Однако протест представителей оппозиции вызвало наличие нестандартных протоколов на некоторых участках во Владивостоке, где при голосовании применялись комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) образца 2010 года. Представители "Голоса" и КПРФ направили иски в суды Владивостока с требованием признать недействительными и отменить решения четырех участковых комиссий об итогах голосования. Избирательная комиссия Приморья (ИК ПК) выступила за исследование бюллетеней и пересчет голосов, но для отмены итогов голосования, по мнению представителей Крайизбиркома, нет никаких правовых оснований. В феврале 2019 года Ленинский районный суд отказал истцам Анатолию Чепикову и Денису Дженжера в пересмотре итогов голосования на участках 613, 531, 507, 519.