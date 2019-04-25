Лицо вместо карты: в России введут новый способ платежей

Платежная система «Мир» внедрит оплату покупок с помощью распознавания лиц
Экономика 20:00
Касса. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

В России планируют развивать новый способ оплаты. Платежная система "Мир" собирается внедрять оплату покупок с помощью распознавания лиц.

О возможности скорого запуска проекта сообщили информированные источники РБК. Для совершения платежа в этом случае не нужны будут наличные и карты. Однако эксперты предупреждают, что 1–2% населения нельзя идентифицировать по одному биометрическому признаку.

Как отметил один из информированных источников агентства, эта тема, в частности, обсуждалась на заседании одной из рабочих групп с участием ЦБ и банков. Пока дискуссионным является вопрос о добавлении к биометрии лица еще одного идентификационного параметра.

Такая мера позволит обезопасить платежи. В качестве дополнительных способов идентификации могут служить мимика или голос. То есть покупателям, возможно, придется улыбаться, подмигивать и шутить на кассе, чтобы оплатить бутылку кефира или палку колбасы.

Технология оплаты покупок с помощью биометрии безопаснее, чем банковские карты, сообщила РБК глава Национального платежного совета Алма Обаева. Карту можно украсть, с лицом такое не произойдет, уверена г-жа Обаева.

Герман Штакеншнейдер

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