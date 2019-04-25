Авиакомпания «Россия» стала лауреатом специальной номинации «Прогресс в сервисе» в рамках рейтинга «Сервис в российском небе»

"Россия" признана авиакомпанией с самым динамично развивающимся сервисом. Фото: Пресс-служба

Результаты ежегодного рейтинга отечественных авиакомпаний "Сервис в российском небе – 2019", крупнейшего отраслевого агентства "АвиаПорт", были обнародованы в рамках экспертной встречи на Международном отраслевом форуме SKYSERVICE 2019 — крупнейшем событии в сфере гражданской авиации, посвященный развитию сервисных услуг на бортах воздушных судов. В ходе встречи состоялась церемония награждения лауреатов специальных номинаций — премию "Прогресс в сервисе" "России" вручил Илья Зотов, председатель Общероссийского объединения пассажиров, сообщает ИА PrimaMedia.

– Упрощение сервиса стало заметной тенденцией 2018-2019 годов: многие отечественные перевозчики сократили нормы провоза ручной клади, отказались от включенного в стоимость билета питания или удешевили рационы, стали предлагать пассажирам меньше предметов сервиса, таких как пледы или подушки. На этом фоне авиакомпания "Россия" стала приятным исключением. Эксперты, проводившие исследование, отметили расширение набора услуг, прежде всего в части системы развлечения в полёте, а также улучшение качества питания. Уверен, что и пассажиры по достоинству оценят прогресс в качестве продукта компании, – сказал исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев.

По итогам 2018-2019 гг. "АвиаПорт" отметил наиболее стремительную динамику совершенствования сервиса "России" среди прочих российских перевозчиков. Интегральная оценка сервиса на борту лайнеров авиакомпании в рамках рейтинга увеличилась более, чем у других перевозчиков, за счёт появления новых сервисов, а также общей тенденции роста качества предоставляемого продукта.

Наряду с расширением географии полетов, авиакомпания на протяжении прошлого года существенно улучшила качество сервиса, предоставляемого пассажирам на борту. На бортах воздушных судового реализован проект доступа к стриминговой системе развлечений по раздаче контента на мобильные устройства пассажиров, активированы стационарные мультимедиа-системы, обновлено меню бортового питания для всех классов обслуживания, были введены дорожные наборы для класса Бизнес, а также разработаны инновационные детские наборы с использованием технологий дополненной реальности.

"Сервис в российском небе" — ежегодное исследования качества обслуживания на борту воздушных судов отечественных авиакомпаний, проводимое экспертами одного из наиболее авторитетных российских отраслевых изданий "АвиаПорт". В целях осуществления объективного сравнения авиакомпании по уровню сервиса, агентство разработало уникальную методику оценки набора и качества услуг, предлагаемых как на борту воздушных судов, так и по удалённым каналам коммуникации: на сайте авиакомпании или через её мобильное приложение. Главное отличие проекта от других рейтингов заключается в том, что эксперты агентства самостоятельно и всесторонне оценили сервис почти по 150 параметрам.

Авиакомпания "Россия" входит в Группу "Аэрофлот". Совокупная маршрутная сеть авиакомпании насчитывает более 130 направлений. По итогам 2018 года "Россия" перевезла более 11 миллионов пассажиров, признана лидером по трансферу через базовый аэропорт Пулково, а также была удостоена премии Skyway Service Award в номинациях "Лучшая авиакомпания на туристических направлениях", "Лучший эконом-класс, внутренние регулярные перевозки". Начиная с 2016 года реализует программу обновления флота и салонов воздушных судов. С 2014 года авиакомпания является официальным перевозчиком футбольного клуба "Зенит".