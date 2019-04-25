Амурскому ЛПУМГ исполнилось 10 лет - Газпром

Общая протяженность линейной части газопровода «Сахалин – Хабаровск – Владивосток», которую эксплуатирует Амурское ЛПУМГ – свыше 380 км

Амурскому ЛПУМГ исполнилось 10 лет. Фото: Пресс-служба

Шестнадцатого апреля исполнилось 10 лет с момента образования Амурского ЛПУМГ. Амурское линейное производственное управление магистральных газопроводов ООО "Газпром трансгаз Томск" основано в 2009 году в рамках реализации Восточной Газовой программы и создания единой газотранспортной системы на Дальнем Востоке страны.

Общая протяженность линейной части газопровода "Сахалин – Хабаровск – Владивосток", которую эксплуатирует Амурское ЛПУМГ – свыше 380 километров. Участок газопровода проходит по сложному географическому ландшафту, включающему две зоны тектонических разломов земной коры, а также 6 подводных переходов.

– Коллектив профессионалов, который сложился за минувшее десятилетие, позволяет нам обеспечить эффективную эксплуатацию участка от Татарского пролива до Комсомольска-На-Амуре, – отметил директор Амурского ЛПУМГ Андрей Машкин. – На сегодняшний день обширная география производственной деятельности филиала включает объекты, которые находятся за сотни километров от базы: в Амурском, Солнечном, Комсомольском, Ульчском, Николаевском районах Хабаровского края.

В 2010 – 2011 гг специалисты управления осуществляли технический надзор при строительстве магистрального газопровода "Сахалин – Хабаровск – Владивосток". А в 2019 году Амурскому ЛПУМГ поручен контроль за реализацией строительства второй очереди магистрального газопровода "Сахалин – Хабаровск – Владивосток".

— Стабильная и надежная работа топливно-энергетического комплекса, бесперебойная поставка газа населению и предприятиям края, позволяющая обеспечить энергетическую безопасность и развитие экономической сферы региона – это непосредственная заслуга коллектива Амурского ЛПУМГ, — подчеркнул Валерий Глазачев, первый заместитель председателя комитета по развитию ТЭК Правительства Хабаровского края. – Важно, что опыт, знания и талант местных газовиков помогает добиваться столь высоких результатов в производстве и общественной деятельности.

Филиал является неоднократным призером городских спортивных соревнованиях, обладателем Почетного знака губернатора Хабаровского края "Открытое сердце" за благотворительную деятельность, ежегодно занимает призовые места в краевых смотрах-конкурсах в области охраны труда.

Справка:

ООО "Газпром трансгаз Томск" — 100-процентное дочернее общество ПАО "Газпром". Общество обеспечивает эксплуатацию и строительство газотранспортных систем в 14 регионах Сибири и Дальнего Востока. Протяженность эксплуатируемых магистральных нефте — газопроводов составляет более 9,5 тысяч километров. Ежегодный объем транспортируемого предприятием газа около 20 млрд куб. м. В состав Общества входит 25 филиалов, на предприятии трудится более 8200 человек.