Крупная рыба попалась в сети: полковника ФСБ схватили за взятки

Начальник отдела управления "К" подозревается в получении мзды в особо крупном размере
Происшествия 00:30
Тематическое изображение. Фото: Антон Балашов

По подозрению в крупных взятках силовики задержали одного из начальников ФСБ — Кирилла Черкалина. По данным СМИ, подозреваемый возглавляет 2-й отдел "банковского" управления "К".

"Управлением собственной безопасности ФСБ России во взаимодействии с Главным военным следственным управлением Следственного комитета РФ в рамках возбужденного уголовного дела по подозрению в получении взяток в особо крупных размерах задержан начальник отдела одного из подразделений ФСБ России полковник Черкалин Кирилл Владимирович", — говорится в сообщении Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По тому же уголовному делу задержаны двое бывших сотрудников того же подразделения — Дмитрий Фролов и Андрей Васильев, ранее уволенные "с военной службы по компрометирующим обстоятельствам".

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения, отмечают в ФСБ.

Управление "К" Службы экономической безопасности ФСБ России отвечает за контрразведывательное обеспечение в кредитно-финансовой сфере. Черкалин возглавлял отдел, который занимается банками.

Анна Кольцова

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