Крупная рыба попалась в сети: полковника ФСБ схватили за взятки

По подозрению в крупных взятках силовики задержали одного из начальников ФСБ — Кирилла Черкалина. По данным СМИ, подозреваемый возглавляет 2-й отдел "банковского" управления "К".
"Управлением собственной безопасности ФСБ России во взаимодействии с Главным военным следственным управлением Следственного комитета РФ в рамках возбужденного уголовного дела по подозрению в получении взяток в особо крупных размерах задержан начальник отдела одного из подразделений ФСБ России полковник Черкалин Кирилл Владимирович", — говорится в сообщении Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
По тому же уголовному делу задержаны двое бывших сотрудников того же подразделения — Дмитрий Фролов и Андрей Васильев, ранее уволенные "с военной службы по компрометирующим обстоятельствам".
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения, отмечают в ФСБ.
Управление "К" Службы экономической безопасности ФСБ России отвечает за контрразведывательное обеспечение в кредитно-финансовой сфере. Черкалин возглавлял отдел, который занимается банками.
Анна Кольцова