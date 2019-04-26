"Слишком долгие каникулы - это плохо": депутаты хотят перенести начало учебного года

Законотворцы считают, что "закон о переносе 1 сентября" нужно принять уже в этом году

1 сентября. Фото: Мария Оленникова

В России хотят перенести начало учебного года. Депутаты из фракции ЛДПР уже заявили о готовности лоббировать законопроект "о переносе 1 сентября". Авторы инициативы считают, что закон нужно принять уже в этом году.

Депутаты из фракции ЛДПР намерены попросить Совет Госдумы ускорить рассмотрение законопроекта о переносе учебного года, пишет РИА ФАН.

Профильный комитет Госдумы по образованию и науке рекомендовал отклонить инициативу, однако идея переноса вызвала нешуточный интерес у многих парламентариев, утверждает издание. Как удалось выяснить СМИ, инициатива парламентариев не предусматривает сокращения каникул.

"Туристический потенциал наших курортов должен использоваться на благо учащихся России, а санатории, профилактории и детские лагеря не должны пустовать в разгар бархатного сезона", — заявил один из авторов законопроекта, представитель либерал-демократов Михаил Дегтярев.

Вместе с тем "соколы Жириновского" предлагают гибкий подход в вопросе о начале и окончании учебного года в разных регионах России. В таком случае, отдыхать до октября, если законопроект будет принят в предложенном виде, смогут дети не во всех регионах России. Решение о переносе каникул в разных регионах должно зависеть от климатических условий, оно должно быть продиктовано необходимостью более эффективного использования теплого времени года для отдыха детей, считают народные избранники.

Депутаты — представители других фракций ГД придерживаются иного мнения о продолжительности каникул. В частности, представитель "Единой России" Евгений Шулепов заявил, что слишком долгие каникулы могут негативно повлиять на школьников. По мнению парламентария, отдыхать детям лучше "дробно" — меньше, но чаще.

В свою очередь другой единоросс, член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов заявил, что нужно сначала провести референдум, а потом уже принимать решение по поводу переноса начала учебного года. Депутат также добавил, что нельзя допускать слишком большого перерыва в учебе.

Ольга Толмачева