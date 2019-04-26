Минус 70% - депутаты приготовили бонус нарушителям ПДД

Законотворцы предлагают увеличить скидку на оплату штрафов
Экономика 06:55
Тематическое изображение. Фото: Антон Балашов

Депутаты готовят законопроект об увеличении скидки на оплату отдельных штрафов. Законотворцы хотят разрешить водителям оплачивать штрафы за нарушение ПДД в 20-дневный срок со скидкой в 70%.

С предложением расширить "бонусную программу" для автовладельцев выступили представители фракции ЛДПР. Либерал-демократы продвигают инициативу 70%-ной скидки за нарушения, предусмотренные отдельными статьями административного кодекса. Об этом говорится в сообщении пресс-службы замглавы фракции ЛДПР, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.

В частности, с увеличенной скидкой водители могли бы оплачивать штрафы за нарушение правил парковки, предложили парламентарии.

Представители "партии Жириновского" не впервые лоббируют инициативу об увеличении скидки на оплату административных штрафов с 50% до 70%. Такая идея уже выдвигалась в 2016 году, но была отклонена по рекомендации профильного комитета.

Кстати, в "кулуарах" власти обсуждается и другое предложение по поводу скидок для автомобилистов. Их предлагают отменить для тех, кто злостно нарушает ПДД. Предложение поступило от главы столичного дептранспорта Максима Лискутова. Он считает, что новая норма будет весьма целесообразной, потому что "скидки на штрафы за повторяющиеся правонарушения являются странной льготой".

Сейчас автомобилисты в 20-дневный срок могут оплатить с 50%-ной скидкой большую часть штрафов.

Анна Кольцова

водитель

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