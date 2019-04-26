Почти половина россиян не знает, что будет у них в кошельке через три месяца

Неумение планировать бюджет показывает неуверенность в своем финансовом будущем

Россияне не делают долгосрочных прогнозов относительно своего финансового будущего — их горизонт планирования не превышает одного года.Лишь 7% граждан прогнозируют доходы и расходы на более длительный срок, следует из опроса, проведенного НПФ Сбербанка.

Лишь три четверти жителей России имеет какую-либо привычку к планированию — 43% имеют представление о своем бюджете лишь на ближайшие три месяца, 7% составляют его на срок от четырех до шести месяцев, 17% — на полгода или год.

Относительно долгосрочным планированием занимаются всего лишь 7% жителей страны: 4% — на один-три года вперед, 1% — на три-пять лет и 2% — на срок от пяти лет, пишут "Известия".

Эксперты, опрошенные изданием, считают, что такая финансовая "легкомысленность" складывается из травмирующих воспоминаний о замороженных вкладах, дефолтах, реформах, финансовых пирамидах, и ощущений реальности, где присутствует снижение реальных доходов и постоянно растут обязательные платежи, в том числе за кредиты.

Статистика свидетельствует: хотя за последние годы зарплаты граждан немного выросли, их реальные доходы и пенсии снизились — в 2018-м на 10,8% и 5,2% соответственно по сравнению с 2013-м.

По мнению экспертов, у россиян просто не остается средств для сбережений, а большая часть доходов уходит на потребительские расходы.

Егор Тараруев