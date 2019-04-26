Обложат налогом, но дадут кредиты: Минэкономики предлагает льготы самозанятым

Для частников разработают новые льготные схемы

Минэкономики предлагает включить самозанятых в программы льготного кредитования, предназначенные для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). При этом предполагается повышение для них максимальной ставки субсидирования до 3,5%, пишет "Коммерсантъ".

"Проектом постановления снижена нижняя граница сумм кредитов, выдаваемых на инвестиционные цели и на пополнение оборотных средств (с 3 до 0,5 млн рублей). При этом повышен максимальный размер кредита на пополнение оборотных средств (со 100 млн рублей до 500 млн рублей). В случае, если кредит выдается на инвестиционные цели в сфере туризма, то его максимальный размер может составлять до 2 млрд рублей",— говорится в пояснительной записке к проекту.

Также предлагается исключить минимальный размер процентной ставки по кредитам на уровне ключевой ставки Центробанка. Таким образом, ставка для конечного заемщика может быть меньше 8,5% и меньше ключевой ставки Банка России.

Егор Тараруев