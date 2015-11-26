С 17 по 19 мая в крае пройдет настоящий «Мидия саммит», где соберутся все, кто путешествует и организует путешествия

Гастрономический туризм в Приморье – новые возможности знакомства с регионом. Фото: пресс-служба администрации Приморского края

Дальневосточная кухня – новый гастрономический феномен, возникший на Тихоокеанским побережье России. Она вобрала в себя традиции переселенцев, коренных народов, домашних умельцев и вместе с азиатскими заимствованиями возник это симбиоз традиций и вкусов. Сегодня Приморье – это не только ближайшая Европа в Азии; место, где Россия встречает свой день. Приморье – рай для гурманов, поклонников качественных морепродуктов и любителей даров тайги.

Приморье пользуется популярностью у туристов и путешественников из разных стран мира и аккумулирует почти 70% иностранных и российских гостей, приезжающих за впечатлениями и приключениями на Дальний Восток.

В 2018 году Приморье посетили более 5 млн человек гостей из разных регионов России и зарубежных стран.

Транспортная доступность, широкий спектр экскурсионных программ, памятники природы, обилие экологических маршрутов повышают привлекательность Приморья для путешественников АТР и других стран мира. Но одна из приоритетных задач отрасли не только привлечь туристов в край, но и создать условия для повторного посещения. И здесь большую роль играют гастрономические фестивали. И это уже не просто мода, это то, без чего настоящее "лицо" Приморского края не было и не будет достоверным.

Именно гастрономические фестивали создают условия для возврата. Плавно и незаметно они сменяют друг друга. Мидии, морской гребешок, крабы, дары уссурийской тайги, навага, корюшка…. Повара постоянно в поиске, сезонность сказывается на меню, да и сами организаторы "вкусных" фестивалей ищут новые пути развития. В результате в поданном блюде можно с удивлением обнаружить, как в одной порции соединяются хитрые рецепты и мастерство, местные истории и обычаи.

Приморцы и гости края ощутили этот праздник вкуса, ценовую доступность, широкий спектр предложений и предлагают не останавливаться на достигнутом, а "пустить в дело" трепанга, камбалу, спизулу.

Организаторы проекта Pacific Russian Food, которые и выступают организаторами "вкусных" фестивалей, считают, что они только в самом начале пути по созданию бренда Дальневосточной кухни. Но вектор взят на доступность и популяризацию местных продуктов, что немаловажно для гостей края. Ведь главная цель путешествующих – не просто поесть, а продегустировать местные уникальные продукты и блюда и через них познакомиться с культурой дальневосточного региона.

У туристов меняется отношение к поездкам. Раньше это были экскурсии, шопинг и ужин в местном ресторане. Сейчас туристы хотят более активного и познавательного отдыха. И гастрономический туризм как нельзя лучше решает эти задачи – увидеть, как добывается тот или иной продукт, посетить мастер-классы по приготовлению блюд, изучить ассортимент местных рынков, побывать на производстве (фермы, винодельни, сыроварни…).

В этом году один из "вкусных" фестивалей – Фестиваль Мидии (0+) стал полноправным мероприятием пятого Тихоокеанского туристского форума (12+). Он продлится с 16 по 26 мая в ресторанах Владивостока и других городов Приморья. Но с 17 по 19 мая будет проходить настоящий "Мидия саммит" (12+). На одной площадке соберутся все, кто путешествует и организует путешествия. Любой турист здесь не только пополнит копилку гастрономических и вкусовых впечатлений, но и узнает что-то новое о приморской флоре и фауне, испытает гастрономический восторг.

Место проведения "Мидия-саммита": г. Владивосток, улица Лейтенанта Шмидта, 17-А, яхт-клуб "Семь футов".

Напомним, пятый Тихоокеанский туристский форум пройдет во Владивостоке 17-26 мая 2019 года. Площадками для проведения мероприятий ТТФ-2019 станут кампус ДВФУ, ВГУЭС, яхт-клуб "Семь Футов". Организаторы: департамент туризма Приморского края, департамент по делам молодежи Приморского края, Центр "Мой бизнес" (Центр поддержки предпринимательства Приморского края), при поддержке Федерального агентства по туризму. Генеральный партнер, соорганизатор: Дальневосточный федеральный университет. Оператор деловой части Форума: АНО "Туристско-информационный центр Приморского края".