Автоподставщики придумали новую схему "развода" автомобилистов в России

Злоумышленники пользуются доверчивостью водителей

Зеркало автомобиля. Фото: pixabay.com.

В одном их российских городов автолюбитель лишился 300 тысяч рублей, только лишь услышав странный звук. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства дела, а пользователи соцсетей пишут, что сами оказывались в такой ситуации.

Следователи предполагают, что, возможно, это новая мошенническая схема, которая безотказно действует с доверчивыми водителями. Что происходит? Пример из Сакт-Петербурга. Пенсионер-автомобилист, проезжая по двору на своем автомобиле ВАЗ, в какой-то момент услышал посторонний звук. Когда водитель припарковался, к нему подошел неизвестный мужчина и провел его к припаркованному поблизости Mercedes. Там пожилому мужчине продемонстрировали левое боковое зеркало заднего вида "немца", якобы сломанное машиной пенсионера.

За это повреждение с пожилого мужчины потребовали почти 300 тысяч рублей, которые "виновник" происшествия снял со своего счета в банкомате и передал вымогателю.

Через некоторые время пенсионер все же решил обратиться в полицию, сомневаясь, что был виновен в подобной ситуации. Сейчас полиция проводит проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает издание "Автовзгляд".

Как выяснилось в подобной ситуации побывали и некоторые пользователи соцсетей. "Точно так-же у меня увели 50 тысяч рублей. Мерседес, зеркало слева разбито и небольшой стук при въезде во двор. Мерседес ехал за мной. Шофер южных кровей и подручный молодой парень, постоянно оглядывающий по сторонам. До сих пор ругаю себя за проявленное слабодушие!", — пишет пользователь.

А некоторые участники соцсетей утверждают, что схема эта не нова, но, видимо, к ней снова решили вернуться злоумышленники.

Вероника Преображенская