Все прошедшие будут обучаться искусству хореографии на бюджетной основе

Московская Государственная Академия хореографии продолжает искать таланты в Приморье. Фото: Игорь Новиков

Заявки от одаренных мальчиков и девочек региона продолжают поступать в приморский филиал одной из ведущих хореографических школ мира. Ребята, оканчивающие начальную школу, могут принять участие в отборе на обучение в филиале Московской Государственной Академии хореографии на бюджетной основе. Для этого необходимо лично принести заявления, формы которых можно найти на сайте, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

По словам заслуженного артиста России, художественного руководителя филиала МГАХ во Владивостоке Константина Матвеева, набор учащихся на 2019-2020 учебный год будет проходить в три этапа.

"В отборе смогут принять участие ребята, заканчивающие начальную школу, переходящие из четвертого в пятый класс. Все прошедшие будут обучаться искусству хореографии на бюджетной основе", – отметил он, добавив, что просмотр организован в соответствии с правилами, установленными в Московской Государственной Академии хореографии. Дети приходят на все этапы набора вместе с родителем или законным представителем.

Первый тур состоится с 23 по 25 мая, где опытные педагоги учебного заведения оценят физические данные детей. 27 и 28 мая состоится второй этап отбора – прохождение медицинской комиссии.

Завершится отбор третьим туром, который пройдет 30 мая. К нему будут допущены ребята, прошедшие первый и второй туры. Здесь конкурсная комиссия определит и оценит музыкальность, танцевальные способности ребенка, координацию, эмоционально-образную выразительность и пластичность.

Родителям детей, желающих поступить на обучение в Академию, необходимо лично принести заявление по адресу: Владивосток, Чапаева, 5, кабинет 208.

Подробная информация о приеме в филиал МГАХ Владивостока размещена на сайте Московской Государственной Академии хореографии в разделе: Поступление. Филиалы. Филиал во Владивостоке. Кампания по набору 2019 г.

Контактный телефон для консультаций во Владивостоке: +7 914 792-02-99, +7 977 807-88-19.

Справочно: Московская Государственная академия хореографии является старейшим театральным учебным заведением Москвы. В настоящее время МГАХ – признанный во всем мире образовательный центр в области балетного искусства, многоуровневый образовательный комплекс с развивающейся учебно-методической базой, обеспечивающий непрерывное образование в области хореографического искусства, сохраняющий и преумножающий наследие многих поколений выдающихся представителей хореографического искусства и педагогики балета. Выпускники академии возглавляют ведущие балетные труппы России, а также зарубежных стран, таких как США, Италия, Франция, Германия и других.

В 2016 году Указом президента России Московская государственная академия хореографии отнесена к особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации.