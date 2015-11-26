Почти 11,6 тысяч человек зарегистрировались в Приморье на участие в ГИА-11

Большая часть желающих – выпускники текущего года (ИНФОГРАФИКА)
Общество 12:48
ЕГЭ. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

Кампания ЕГЭ в Приморье проходит в штатном режиме. Продолжается подготовка к основному периоду экзаменов. На сегодняшний день для участия в ГИА-11 зарегистрировались 11596 человек, среди них 10268 – выпускники текущего года. Остальные – выпускники прошлых лет, студенты организаций среднего профессионального образования и ребята, которые выбрали для сдачи государственный выпускной экзамен. В этом году для сдачи экзаменов подготовлено 76 пунктов проведения. Все они обеспечены онлайн-наблюдением за ходом проведения процедуры, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

Напомним, в 2019 году ЕГЭ традиционно проходит в три этапа: досрочный (с 20 марта по 10 апреля), основной (с 27 мая по 1 июля) и дополнительный (с 3 по 20 сентября). В каждом из периодов проведения экзаменов предусмотрены резервные сроки.

Организация и проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников проводится в Приморском крае в рамках краевой государственной программы "Развитие образования Приморского края" на 2013-2020 годы.

Самые выбираемые предметы: профильная математика, обществознание, базовая математика, физика, история, биология.

В связи с большим количеством желающих, значительно увеличится количество общественных наблюдателей – для этого будет оборудовано 150 рабочих мест. В основной период ЕГЭ, с 27 мая по 1 июля, в Приморье на базе Дальневосточного федерального университета развернется ситуационный центр. Всего на время основного периода планируется привлечь в СИЦ 400 общественных наблюдателей.

ЕГЭ

ЕГЭ. Фото: ИА PrimaMedia

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