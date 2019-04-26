Россиянкам разрешат управлять локомотивами и воздушными судами

Список запрещенных для женщин профессий в России сократится

Сапсан. Фото: Википедия (Sergey Korovkin )

Проект приказа о доступе россиянок к ранее запрещенным профессиям уже согласован с работодателями, профсоюзами и ведомствами. Скоро он поступит на регистрацию в Минюст. Об этом сообщил директор департамента условий и охраны труда Минтруда Валерий Корж. Ожидается, что с 1 января 2020 года документ вступит в силу.

Как пояснил Валерий Корж, никто больше не сможет запретить женщине работать там, где она хочет. К примеру, теперь открыт доступ к профессиям на морском, речном, железнодорожном и даже воздушном транспорте. Уйдет ряд запретов для работы в химической промышленности, современные технологии производства позволяют работать без контакта с химическими веществами. В хлебопекарном производстве, где тяжелый физический труд автоматизирован, ряд профессий тоже станут доступны для представительниц прекрасного пола.

Теперь российские женщины смогут стать машинистами поездов, водителями большегрузов или автобусов. Как отмечает эксперт при обсуждении этого вопроса, члены комиссии ожидали негодование в обществе. 99% отзывов на проект документа говорили о том, что "мужчины продолжают указывать женщинам, где им работать, сообщает РГ".

Авторы проекта учитывают тот факт, что технология производства во многих сферах серьезно изменилась, на предприятия пришла автоматизация, компьютеризация, появилось совсем другое оборудование. "Большая разница: управлять старым локомотивом или "Сапсаном", — отмечает Корж.

В Минтруде отмечают, что запрет для женщин сохранится на 79 профессий. Не допустят на те производства, где необходимо перемещать тяжести вручную, к подземным роботам в горнодобывающей промышленности, на строительство подземных сооружений и подземной добыче нефти. По-прежнему только мужским делом останется тушение пожаров, водолазные работы, ручная чистка и ремонт паровых и водогрейных котлов, труб, печей.

Напомним, прежним постановлением регламентировался запрет на работу для женщин на 456 профессий.

Вероника Преображенская