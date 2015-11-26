В Приморской картинной галерее с 27 апреля стартует курс лекций, посвященный искусству

Афиша. Фото: предоставлено организаторами

Приморская государственная картинная галерея приглашает на первый сезон курса лекций (12+), посвященный искусству, кандидата философских наук, доцента департамента искусств и дизайна ДВФУ Натальи Малковой "Как смотреть, чтобы видеть…", сообщает ИА PrimaMedia.

Можно ли к суждению об искусстве подходить с установкой: "Мое мнение …" или "Я считаю…"? И почему ее все-таки недостаточно? А если она уже есть, то стоит ли от нее отказываться?

На современного зрителя обрушивается шквал образов, которые создаются художниками, использующими "все подряд": в том числе и обыденные предметы, среди которых проходит наша жизнь. В этом случае у зрителя может возникать ощущение допущенной в отношении него несправедливости и обманутых надежд, особенно, если в его восприятии сложилось устойчивое представление о том, что является классическими образцами. Откуда берется права утверждения, что реальная вещи может рассматриваться как произведение искусства?

Между тем способность философии отвечать на вопросы, связанные с пониманием смысла или, хотя бы, с приближение к нему, во многом способно помочь зрителю не только с опытом, но и неофиту. Поскольку есть качества, которые, несмотря на новые возможности технологий и экспериментов, способны удерживать то, что будет свойственно искусству как таковому от наскальных рисунков, до наших дней.

Разговор об искусстве с позиции философии – это разговор о смысле искусства. Более того, особенности нашего восприятия произведения, его оценки и места художника в мире во многом определяются социальным устройством не только мира человеческих отношений, но и устройство мира искусство.

Об этом и не только мы предлагаем вам поговорить в рамках лектория.

План лектория:

1. 27 апреля в 17.00 — Искусство и общество.

2. 4 мая в 17.00 — Искусство как производство.

3. 11 мая в 17.00 — Прекрасное и безобразное, природно-прекрасное и выражение.

4. 18 мая в 17.00 — "Неправильное поведение" и проблема понимания произведения искусства.

5. 25 мая в 17.00 — Еще раз о форме.

6. 1 июня в 17.00 — Граница между искусством и реальностью как возможность эстетического переживания произведения.

7. 8 июня в 17.00 — Процесс эстетического опыта.

8. 15 июня в 17.00 — Возможен ли прогресс в искусстве?

Справки по телефону: (423) 241-06-10.

Напомним, в Приморском крае продолжается активная работа по развитию и популяризации культуры и проводятся мероприятия для жителей во всех городах и районах края.