Юных читателей Приморья приглашают присоединиться к акции «Библиосумерки»

В этом году мероприятие посвящено книге французского писателя Александра Дюма

"Библиосумерки". Фото: предоставлено организаторами

Акция "Библиосумерки" (10+) пройдет в Приморской краевой детской библиотеке в пятницу, 26 апреля. В этом году мероприятие посвящено книге французского писателя Александра Дюма, сообщает ИА PrimaMedia.

Как рассказали в учреждении,насыщенная и интересная программа начнется в 18.00 и завершится в 21.00. К участию приглашаются читатели от 10 лет и их родителей.

"Знатоки романа “Три мушкетера” Александра Дюма, и даже те, кто не читал книгу или не смотрел фильмы о приключениях Д"Артаньяна и его друзей, обязательно найдут в этот вечер в библиотеке занятие по душе, получат реальный шанс собрать 12 алмазных подвесков и будут посвящены в мушкетеры", – рассказали в библиотеке.

В программе – квесты, словесная дуэль, кото-игра, литературно-гастрономическая игра, творческая мастерская, караоке и другие активности.

Акция "Библиосумерки" пройдет в Приморской краевой детской библиотеке по адресу: пр-т 100-летия Владивостока, 48. Отметим, акция входит в годовую серию "культурных ночей" в стране – "Ночь в музее", "Ночь в театре", "Библионочь", "Ночь музыки".

Напомним, в Приморском крае продолжается активная работа по развитию и популяризации культуры и проводятся мероприятия для жителей во всех городах и районах края.