Центр колом: к каким еще пробкам стоит готовиться Владивостоку на этих выходных

Движение по этому проспекту ограничат в разгар дня 28 апреля
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Крестный ход. Фото: Антон Новгородов, ИА PrimaMedia

Участок дороги от Центральной площади до Покровского парка на Океанском проспекте перекроют 28 апреля с 12.00 до 13.00 из-за празднования Пасхи, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе городского ГИБДД.

"Руководство Госавтоинспекции Владивостока обращается к автомобилистам с просьбой проявить понимание и лояльно отнестись к временным неудобствам, связанным с перекрытием ряда участков дорог, а также рекомендует автомобилистам заранее позаботиться о выборе альтернативных маршрутов движения и парковочных мест", — отмечается в сообщении.

Жителей и гостей дальневосточной столицы просят проявлять внимание и уважение к участникам дорожного движения, в том числе – пешеходам, соблюдать правила дорожного движения и меры личной безопасности на дороге.

крестный ход

Центр Владивостока перекроют из-за празднования Пасхи

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