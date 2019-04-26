Русский всё: Дороги Владивостока зачистили от машин из-за прогулки Ким Чен Ына

Северокорейский лидер собирается кататься по всему Владивостоку – пробок не избежать
Это интересно 11:55
Пробка на Русском. Фото: ИА PrimaMedia

Глава КНДР Ким Чен Ын, который встретился вчера с Владимиром Путиным, сегодня собирается поездить по Владивостоку. А так как из-за проезда кортежа северокорейского лидера в городе будут перекрывать движение, это с большой вероятностью спровоцирует пробки.

Как сообщает корр. информагентства, на Русском острове уже сейчас все перекрыто. Пока сложно сказать, как долго продлится и какую часть города захватит это перекрытие, но в комментариях сервиса "Яндекс.Пробки" люди уже активно интересуются причинами затора.

1 / 3
визит

"Чтобы не растаял": Ким Чен Ын отменил церемонию возложения венков из-за дождя

10:40

Ким Чен Ын в городе: где сегодня можно увидеть главу КНДР

10:10

Владимир Путин пообещал Ким Чен Ыну ответный визит в КНДР на встрече во Владивостоке

10:09
Алексей Тимченко: САР на острове Русском – точка экономического роста Дальнего Востока
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. И.о. главного редактора Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia