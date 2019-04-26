Русский всё: Дороги Владивостока зачистили от машин из-за прогулки Ким Чен Ына

Северокорейский лидер собирается кататься по всему Владивостоку – пробок не избежать

Пробка на Русском. Фото: ИА PrimaMedia

Глава КНДР Ким Чен Ын, который встретился вчера с Владимиром Путиным, сегодня собирается поездить по Владивостоку. А так как из-за проезда кортежа северокорейского лидера в городе будут перекрывать движение, это с большой вероятностью спровоцирует пробки.

Как сообщает корр. информагентства, на Русском острове уже сейчас все перекрыто. Пока сложно сказать, как долго продлится и какую часть города захватит это перекрытие, но в комментариях сервиса "Яндекс.Пробки" люди уже активно интересуются причинами затора.