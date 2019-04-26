Новый Toyota Land Cruiser 300 потеряет в мощности

СМИ полагают, что следующая версия легендарного внедорожника появится в середине 2020 года
Общество 11:55
Новый Toyota Land Cruiser 300. Фото: ИА PrimaMedia

Новая модель Toyota Land Cruiser 300 появились на американском портале Autoblog. По данным этого портала, автомобиль немного изменится в размерах и лишится части рынков мотора V8. Вероятнее всего, в России менять прежнюю версию двигателя не будут. Внедорожник нового поколения планируют "накачать" большим количеством технологий и новой информационно-развлекательной системой, говорится в СМИ.
По сведениям американского портала Autoblog, новая модель LC 300 станет меньше по размерам, но лишь на миллиметры. На североамериканском рынке "крузак" поменяет двигателя V8 объемом 5,7 литра, способного выдать 381 л.с. На российском рынке, скорее всего останется прежний: 8-цилиндровый бензиновый агрегат имеет рабочий объем 4,6 литра с 309 "лошадиными силами".
Как пишут СМИ, на новой модели будут более плавные линии, светодиодные фары, намного больше технологий и новая информационно-развлекательная система. Считается, что производство Land Cruiser начнется в середине 2020 года. Возможно, предварительный вариант, возможно, увидим на автосалоне в Токио в этом году.

Вероника Преображенская

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