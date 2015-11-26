Функция позволяет принимать звонки и разговаривать по обычному мобильному номеру даже за границей

Звонки через интернет: МТС в Приморье запустила Wi-Fi Calling и VoLTE. Фото: https://pixabay.com

Абоненты МТС в Приморье получили возможность звонить даже из-за границы по тарифам домашнего региона. Компания первой из операторов связи запустила Wi-Fi Calling и VoLTE, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе компании МТС.

Функция Wi-Fi Calling (12+) позволяет принимать звонки и разговаривать по обычному мобильному номеру даже там, где соединение с сотовой сетью не идеальное, но есть Wi-Fi, в том числе, за границей.

При этом, технология имеет ряд отличий от звонков через мессенджеры: при включенной на смартфоне функции "звонки через Wi-Fi" вызов проходит как обычный телефонный звонок.

Если поблизости нет точки Wi-Fi, поможет еще одна технология – VoLTE. Этот способ передачи голоса по сети 4G обеспечивает почти мгновенное — менее 2 секунд — соединение с абонентом и высокое качество звука, как если бы вы разговаривали с человеком на расстоянии вытянутой руки. VoLTE позволяет одновременно разговаривать и пользоваться 4G-интернетом, например, листать ленту в соцсетях или читать новости.

"Мы стремимся сделать жизнь абонентов более комфортной и удобной. Wi-Fi Calling и VoLTE позволяют абонентам пользоваться качественными услугами и при этом экономить. Теперь можно звонить по всему миру по тарифам своего города, а также звонить из помещений, где нет мобильной связи, но есть Wi-Fi", — сообщила директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

Интернет-звонки возможны, если одна или обе технологии поддерживаются телефоном абонента. Для того, чтобы пользоваться новыми возможностями — на номере должна быть подключена бесплатная услуга "Интернет–звонки". Добавить её можно с помощью USSD-команды *111*6#, приложения "Мой МТС" или в личном кабинете.