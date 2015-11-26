"Всем Lolly Bomb!" - жители Владивостока вне себя от ярости

Многокилометровые пробки просто выводят горожан из себя
Это интересно 14:54
Видеоклип. Фото: Скриншот видеоклипа Litlle Big

Пробки из-за перекрытий, просто закупорившие городские артерии Владивостока, стали причиной для возмущения жителей столицы ДФО, В комментариях в 2Gis люди оживленно высказываются о наболевшем, сообщает ИА PrimaMedia.
"Просто стоим, хоть выходи и беги", "Всем lolly bomb", "А че ему рельсы по городу не проложили", "Поменяюсь на мотоцикл" — пытаются шутить, сердятся и иронизируют застрявшие в интенсивном трафике жители.

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Напомним, для проезда кортежа главы КНДР Ким Чен Ына закрыли проезд с Русского острова до самого центра. Закрыты оба моста, дорога на фуникулер, и с фуникулера на Некрасовскую, а также улица Калинина и Светланская
дорожные пробки, заторы социальные сети, соцсети

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