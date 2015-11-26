Группа компаний «Славда» выпустила серию напитков с необычными вкусами

Покупателей ждут яркие летние вкусы «Гуава – Цветы яблони» и «Лесные ягоды – Лотос»
Общество 15:24
Группа компаний "Славда" выпустила серию напитков с необычными вкусами

Группа компаний "Славда" выпустила серию напитков с необычными вкусами. Фото: предоставлено ГК "Славда"

Slavda Group, лидер Дальнего Востока по производству минеральной воды, выпустила газированные напитки со вкусами "Гуава – Цветы яблони" и "Лесные ягоды – Лотос". Новинки пополнили линейку любимых дальневосточниками напитков "Монастырские", сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе компании.

Новинки разливаются на заводе "Скит" вблизи Шмаковских курортов. Они изготавливаются на основе природной минеральной воды и выпускаются в объемах 0,5 литра и 1,5 литра.

Покупателей ждут яркие летние вкусы с новым цветочным акцентом, отлично утоляющие жажду в жару. В напитке "Гуава – Цветы яблони" сочетается экзотика спелой сладкой гуавы с кислинкой и аромат нежных цветов яблони. "Лесные ягоды – Лотос" имеет превосходный вкус спелых ягод с легким цветочным послевкусием.

"Новые напитки рассчитаны на широкую аудиторию. В этом году "цветочный тренд" обретает новые грани. Цветы помогают разнообразить аромат и вкус продуктов. В основе — классический состав, который дополняет нежность цветов", — отмечает коммерческий директор Slavda Group Анна Ковалевская.

вода минеральная природная Славда группа компаний, ГК Славда, г. Владивосток

Slavda Group стала официальной водой Тотального диктанта-2019 во Владивостоке и Находке

19 апреля, 10:10

Slavda Group выпустила специальную серию воды для спортивного фестиваля FitLove-2019 (6+)

26 марта, 12:50
Алексей Тимченко: САР на острове Русском – точка экономического роста Дальнего Востока
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. И.о. главного редактора Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia