Покупателей ждут яркие летние вкусы «Гуава – Цветы яблони» и «Лесные ягоды – Лотос»



Группа компаний "Славда" выпустила серию напитков с необычными вкусами. Фото: предоставлено ГК "Славда"

Slavda Group, лидер Дальнего Востока по производству минеральной воды, выпустила газированные напитки со вкусами "Гуава – Цветы яблони" и "Лесные ягоды – Лотос". Новинки пополнили линейку любимых дальневосточниками напитков "Монастырские", сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе компании.

Новинки разливаются на заводе "Скит" вблизи Шмаковских курортов. Они изготавливаются на основе природной минеральной воды и выпускаются в объемах 0,5 литра и 1,5 литра.

Покупателей ждут яркие летние вкусы с новым цветочным акцентом, отлично утоляющие жажду в жару. В напитке "Гуава – Цветы яблони" сочетается экзотика спелой сладкой гуавы с кислинкой и аромат нежных цветов яблони. "Лесные ягоды – Лотос" имеет превосходный вкус спелых ягод с легким цветочным послевкусием.

"Новые напитки рассчитаны на широкую аудиторию. В этом году "цветочный тренд" обретает новые грани. Цветы помогают разнообразить аромат и вкус продуктов. В основе — классический состав, который дополняет нежность цветов", — отмечает коммерческий директор Slavda Group Анна Ковалевская.