«Мазда Соллерс» потеряет господдержку транспортировки автомобилей с Дальнего Востока

Отказ от ежегодной субсидии в 500 млн рублей значительно ухудшит экономику проекта и поставит под вопрос окупаемость инвестиций
Бизнес 16:26

Совместное предприятие компаний Mazda Motor Corporation (Япония) и ПАО "СОЛЛЕРС" с 2020 года потеряет господдержку транспортировки автомобилей с Дальнего Востока. Субсидия составляла от 500 млн рублей ежегодно и была ориентирована только на один автозавод в регионе. Отказ от нее значительно ухудшит экономику проекта и поставит под вопрос окупаемость инвестиций, Это решение было принято на уровне вице-премьера Дмитрия Козака, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на "Коммерсантъ".

Источник “Ъ”, знакомый с ситуацией, рассказывает, что решение об отказе от господдержки транспортировки автомобилей на уровне вице-премьера обосновывали тем, что особых субсидий, тем более под одну компанию, быть не должно.

По данным “Ъ”, согласно условиям специнвестконтракта (СПИК), заключенного в 2016 году, субсидия на транспортировку должна была сохраниться до 2023 года. Отказ от субсидирования перевозки автомобилей прямо противоречит поручениям президента, полагает источник “Ъ”. По итогам Госсовета в сентябре 2018 года Владимир Путин поручил предусмотреть в бюджете средства на эти цели, а на самом заседании сообщал: "Если мы не обеспечим сбыт техники на европейской части, то тогда и экономические стимулы производства отсутствуют.

Представитель "Соллерса" сообщил “Ъ”, что в компании знают о принятом решении и планируют обратиться в правительство, чтобы указать, что отмена субсидий значительно ухудшает параметры реализации СПИК и окупаемости инвестиций в создание новых мощностей по производству двигателей.

Рынок Дальнего Востока очень мал, наиболее значительные объемы продаж приходятся на европейскую часть России, говорит Владимир Беспалов из "ВТБ Капитала", при этом затраты на транспортировку существенно сказываются на экономике проекта. При отмене субсидий, отмечает он, его судьба будет зависеть от того, насколько за счет внутренней оптимизации можно будет покрыть дополнительные расходы, а также предоставят ли партнеры из Mazda льготные условия по комплектующим.

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

Система "5S" и "свадьба" кузова: как работает завод MAZDA SOLLERS во Владивостоке

Mazda по-владивостокски: как производят кроссоверы и седаны на автозаводе SOLLERS

производство промышленное автомобильные запчасти, автозапчасти субсидия

Система "5S" и "свадьба" кузова: как работает завод MAZDA SOLLERS во Владивостоке

12 апреля, 17:00

Смерть на работе: за неделю на предприятиях Приморья погибли пять человек

18 марта, 17:30
Подарили частичку тепла: «Владхлеб» поздравил пациентов онкогематологического центра
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. И.о. главного редактора Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia