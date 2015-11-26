«Мазда Соллерс» потеряет господдержку транспортировки автомобилей с Дальнего Востока

Отказ от ежегодной субсидии в 500 млн рублей значительно ухудшит экономику проекта и поставит под вопрос окупаемость инвестиций

Совместное предприятие компаний Mazda Motor Corporation (Япония) и ПАО "СОЛЛЕРС" с 2020 года потеряет господдержку транспортировки автомобилей с Дальнего Востока. Субсидия составляла от 500 млн рублей ежегодно и была ориентирована только на один автозавод в регионе. Отказ от нее значительно ухудшит экономику проекта и поставит под вопрос окупаемость инвестиций, Это решение было принято на уровне вице-премьера Дмитрия Козака, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на "Коммерсантъ".

Источник “Ъ”, знакомый с ситуацией, рассказывает, что решение об отказе от господдержки транспортировки автомобилей на уровне вице-премьера обосновывали тем, что особых субсидий, тем более под одну компанию, быть не должно.

По данным “Ъ”, согласно условиям специнвестконтракта (СПИК), заключенного в 2016 году, субсидия на транспортировку должна была сохраниться до 2023 года. Отказ от субсидирования перевозки автомобилей прямо противоречит поручениям президента, полагает источник “Ъ”. По итогам Госсовета в сентябре 2018 года Владимир Путин поручил предусмотреть в бюджете средства на эти цели, а на самом заседании сообщал: "Если мы не обеспечим сбыт техники на европейской части, то тогда и экономические стимулы производства отсутствуют.

Представитель "Соллерса" сообщил “Ъ”, что в компании знают о принятом решении и планируют обратиться в правительство, чтобы указать, что отмена субсидий значительно ухудшает параметры реализации СПИК и окупаемости инвестиций в создание новых мощностей по производству двигателей.

Рынок Дальнего Востока очень мал, наиболее значительные объемы продаж приходятся на европейскую часть России, говорит Владимир Беспалов из "ВТБ Капитала", при этом затраты на транспортировку существенно сказываются на экономике проекта. При отмене субсидий, отмечает он, его судьба будет зависеть от того, насколько за счет внутренней оптимизации можно будет покрыть дополнительные расходы, а также предоставят ли партнеры из Mazda льготные условия по комплектующим.