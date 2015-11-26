Подарили частичку тепла: «Владхлеб» поздравил пациентов онкогематологического центра

Компания традиционно приурочила к празднику проведение акции «Встретим Пасху добрыми делами»

"Владхлеб" поздравил пациентов онкогематологического центра. Фото: предоставлено группой компаний "Владхлеб"

В преддверии Пасхи сотрудники компании "Владхлеб" посетили маленьких пациентов приморского краевого детского онкогематологического центра, сообщает ИА PrimaMedia. Ребятам подарили освященные куличи и рассказали о Светлом празднике. Совершить благое дело и подарить частичку тепла и доброты может каждый, купив праздничную продукцию предприятия. Часть средств, вырученных от продажи, будет перечислена в благотворительный фонд "Сохрани жизнь".

Недаром Пасха считается праздником добра, надежды и любви. Маленькие пациенты онкогематологического центра и их родители вынуждены встретить Светлый праздник в стенах больницы. Компания "Владхлеб" — давний друг лечебного учреждения. Уже по традиции сотрудники предприятия пришли не с пустыми руками, ребятам подарили освященные куличи. Примечательно, пасхальная продукция изготовлена с добавлением воды из источника Святого Серафима Саровского, которая во всем мире известна своими целебными свойствами.

— Компания "Владхлеб" не в первый раз к нам приходит, и каждый раз сотрудники дарят не только подарки, но и позитивное настроение и энергетику нашим пациентам. Для них это очень важно. Ребятам рассказали историю появления куличей, все слушали с огромным удовольствием, — рассказала клинический психолог центра Анастасия Малышко.

«Владхлеб» поздравил пациентов онкогематологического центра. Фото: предоставлено группой компаний "Владхлеб" «Владхлеб» поздравил пациентов онкогематологического центра. Фото: предоставлено группой компаний "Владхлеб" «Владхлеб» поздравил пациентов онкогематологического центра. Фото: предоставлено группой компаний "Владхлеб" 1 / 3

Подарить частичку тепла и доброты пациентам краевого онкогематологического центра может каждый житель Приморья. Часть средств, вырученных от продажи пасхальной продукции компании "Владхлеб", будет перечислена в благотворительный фонд "Сохрани жизнь".

«Владхлеб» поздравил пациентов онкогематологического центра. Фото: предоставлено группой компаний "Владхлеб" «Владхлеб» поздравил пациентов онкогематологического центра. Фото: предоставлено группой компаний "Владхлеб" 1 / 2

В коллекцию пасхальной продукции "Владхлеба" в этом году вошло более 20-ти наименований. Это куличи с различными начинками, творожная пасха, знаменитый "Дивеевский" кулич, пряники-открытки, капкейки и особый торт. Приобрести праздничную выпечку можно в фирменных магазинах "Лакомка" и "Свежий хлебушек", а также розничных магазинах города и края.