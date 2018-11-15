Спартакиада допризывной молодежи прошла в Надеждинском районе

Участники выполнили приемы и движения без оружия, в составе подразделений своих школ
Спорт 17:45
Спартакиада допризывной молодежи прошла в Надеждинском районе. Фото: предоставлено организаторами

Этап спартакиады допризывной молодежи Надеждинского муниципального района прошел 26 апреля, в Вольно-Надеждинске, на стадионе "Юбилейный. Участники выполнили приемы и движения без оружия, в составе подразделений своих школ, прошли торжественным маршем и с песней, выполнили нормативы по физической подготовке, по огневой подготовке, неполную разборку и сборку автомата, а также метание учебной гранаты на дальность, сообщили ИА PrimaMedia организаторы.

Спартакиада допризывной молодежи прошла в Надеждинском районе

Спартакиада допризывной молодежи прошла в Надеждинском районе. Фото: предоставлено организаторами

В ходе проведения состязаний, места распределились следующим образом: 1 место СОШ-5, 2 место СОШ-4, 3 место-СОШ-6. Администрация района выражает признательность директору ДЮСЦ "Надежда" Дмитрию Подольскому, всему тренерскому составу и всем преподавателям физической культуры спортивного центра, а также атаману станичного общества "Аркуда", хорунжему Андрею Кондратову, походному атаману, подхорунжему Александру Пахомову, начальнику штаба, сотнику Максиму Курашкину и вахтмистру Роману Абакирову.

За помощь и участие в спартакиаде также благодарят руководство Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое Братство", в лице заместителя председателя Совета Приморского краевого отделения Виктора Тарабарина, который отметил: "Одной из главных задач военно-патриотического воспитания молодежи края — это качественная физическая и моральная подготовка будущих призывников, защитников Отечества!".

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