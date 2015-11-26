Авто на миллион: редкие автомобили представят на владивостокском автосалоне

Ради редких моделей "Феррари", "Ламборгини" на месте проведения вставки усилят меры безопасности

Редкие автомобили представят на владивостокском автосалоне. Фото: предоставлено пресс-службой VIAS-2019

Беспрецедентную выставку автомобилей представят приморцам в рамках международного автосалона. Ради редких моделей "Феррари", "Ламборгини" на месте проведения вставки усилят меры безопасности. Напомним, международный владивостокский автосалон VIAS-2019 (0+) пройдёт с 17 по 19 мая на "Приморском кольце", сообщили ИА PrimaMedia организаторы.

Модели всемирно известных автомобильных марок — "Ламборгини", "Феррари" нечасто встретишь на улицах Владивостока. Такие суперкары, представленные в нашем регионе в единичном экземпляре, можно будет увидеть на VIAS-2019.

Редкие автомобили представят на владивостокском автосалоне. Фото: предоставлено пресс-службой VIAS-2019 Редкие автомобили представят на владивостокском автосалоне. Фото: предоставлено пресс-службой VIAS-2019 Редкие автомобили представят на владивостокском автосалоне. Фото: предоставлено пресс-службой VIAS-2019 Редкие автомобили представят на владивостокском автосалоне. Фото: предоставлено пресс-службой VIAS-2019 Редкие автомобили представят на владивостокском автосалоне. Фото: предоставлено пресс-службой VIAS-2019 1 / 5

По словам исполнительного директора ТРК "Приморское кольцо" Леонида Копылова, организовать выставку оказалось непросто:

"Мы планировали провести эту выставку ещё в прошлом году — в рамках VIAS-2018. И вот в этом году с радостью сообщаем – выставка состоится! Автосалон сам по себе значимое событие для Приморского края, теперь же мы включили в его программу и выставку редких машин. Ради таких экспонентов нам приходится предпринимать беспрецедентные меры безопасности, и всё для того, чтобы эти авто смог увидеть каждый житель края".

Помимо редких автомобилей в программе Awesome cars на автосалоне пройдёт фестиваль низких машин (0+). Каждый желающий сможет сфотографироваться с оригинальными авто, попытаться поместить спичечный коробок между порогом автомобиля и асфальтом и ответить на вопрос "А как же они сюда доехали по нашим дорогам"? К слову, как для лимузина политического лидера в центре Владивостока выравнивали заезд к вокзалу, так и для заезда низких машин на выставку на "Приморском кольце" оборудуют специализированный пандус.



Помимо редких автомобилей в программе Awesome cars на автосалоне пройдёт фестиваль низких машин. Фото: предоставлено пресс-службой VIAS-2019

Добавим, в рамках международного владивостокского автосалона VIAS-2019 пройдут не только выставки, но и презентации новых моделей автомобилей, мотоциклов, автоаксессуаров и тюнинга, тест-драйвы и соревнования. В пятницу на автосалоне запланирована деловая программа, а в выходные посетить автосалон смогут все жители края. Вход на мероприятие свободный.

Официальный сайт события — vias-expo.ru.