Авто на миллион: редкие автомобили представят на владивостокском автосалоне

Модели всемирно известных автомобильных марок — "Ламборгини", "Феррари" нечасто встретишь на улицах Владивостока. Такие суперкары, представленные в нашем регионе в единичном экземпляре, можно будет увидеть на VIAS-2019.
По словам исполнительного директора ТРК "Приморское кольцо" Леонида Копылова, организовать выставку оказалось непросто:
"Мы планировали провести эту выставку ещё в прошлом году — в рамках VIAS-2018. И вот в этом году с радостью сообщаем – выставка состоится! Автосалон сам по себе значимое событие для Приморского края, теперь же мы включили в его программу и выставку редких машин. Ради таких экспонентов нам приходится предпринимать беспрецедентные меры безопасности, и всё для того, чтобы эти авто смог увидеть каждый житель края".
Помимо редких автомобилей в программе Awesome cars на автосалоне пройдёт фестиваль низких машин (0+). Каждый желающий сможет сфотографироваться с оригинальными авто, попытаться поместить спичечный коробок между порогом автомобиля и асфальтом и ответить на вопрос "А как же они сюда доехали по нашим дорогам"? К слову, как для лимузина политического лидера в центре Владивостока выравнивали заезд к вокзалу, так и для заезда низких машин на выставку на "Приморском кольце" оборудуют специализированный пандус.
Помимо редких автомобилей в программе Awesome cars на автосалоне пройдёт фестиваль низких машин. Фото: предоставлено пресс-службой VIAS-2019
Добавим, в рамках международного владивостокского автосалона VIAS-2019 пройдут не только выставки, но и презентации новых моделей автомобилей, мотоциклов, автоаксессуаров и тюнинга, тест-драйвы и соревнования. В пятницу на автосалоне запланирована деловая программа, а в выходные посетить автосалон смогут все жители края. Вход на мероприятие свободный.
Официальный сайт события — vias-expo.ru.